Yerebatan Sarnıcı'na ziyaret akını

İBB'nin restore edip yeniden açtığı Yerebatan Sarnıcı, günde binlerce yerli ve yabancı turistin akınına uğruyor.

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İstanbul’da Tarihi Yarımada’da yer alan Yerebatan Sarnıcı, 2017 yılında girdiği restorasyon çalışmaları sonrası yeniden ziyarete açıldı. Sarnıcı açıldığı günden bugüne binlerce kişi ziyaret etti.

Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan sarnıcın içerisinde yaşanan yoğunluk dikkat çekiyor.

Bin 500 yılda en kapsamlı restorasyonu geçiren sarnıçta birçok yenilik göze çarparken, yapıda bulunan beton yol kaldırılarak yerine modern malzemelerle metal bir zemin yerleştirildi. Delikli metal zemin üzerinde yürüyen ziyaretçiler suyun görülebildiği platformda yürüyebiliyor.