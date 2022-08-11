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Vatandaş çifte kazanç sağlayacak! 1 kilo altın getirene 50 gram altın hediye

Vatandaş çifte kazanç sağlayacak! 1 kilo altın getirene 50 gram altın hediye

Yeni sistemle vatandaş çifte kazanç sağlayacak. Yastık altındaki altınları ekonomiye kazandırmak için farklı sistemler girmeye devam ediyor. Son olarak geliştirilen yeni sistem ile birlikte 1 kilo altını sisteme dahil eden vatandaşa toplamda 50 gram altın verilecek.

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Yastık altındaki altınları ekonomiye kazandırmak için kolları sıvayan Ahlatcı Metal Rafineri A.Ş., Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası işbirliğiyle Altın Toplama Tasarrufu Modeli'ni (ATOM) geliştirdi.

Vatandaşa çifte kazanç

ATOM sisteminde altınlarını değerlendiren tasarruf sahibinin, iki kazancı olacak. Buna göre vatandaşın ilk kazancı, altınını sisteme teslim ederken oluşacak. Kuyumcuların 'işçilik maliyeti' diyerek yaptığı ve yüzde 8'lere varan kesintiler ATOM sisteminde en aza indirgenecek. Ahlatcı'nın verdiği artı milyemler; 14 ve 18 ayar altın teslimlerinde 20 puana kadar çıkacak.

1 kilo altına 50 gram verilecek

İkinci kazanç ise Merkez Bankası ve Ahlatcı'nın vereceği nemalar olacak. 1 kilo altını sistemde değerlendiren vatandaşa 30 gramı Merkez Bankası'ndan, 20 gram da Ahlatcı'dan olmak üzere toplam 50 gram altın kazanacak. Tasarruf sahibi, teslim ettiği altınların karşılığı olan parayı, TL mevduatı olarak bankada tuttuğunda ise yüzde 17 nema alacak.

Hedef 100 ton altını sisteme kazandırmak

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, altınları direkt Merkez Bankası'nı aktaracaklarını vurguladı. Hem vatandaşa hem de Türkiye'ye fayda sağlayacak bir sistem geliştirdiklerini anlatan Ahlatcı, "Hedefimiz 100 ton altını sisteme kazandırmak" dedi.

Kaynak: Sabah

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