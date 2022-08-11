Tolga Karel'in eski eşi çırılçıplak plaja indi! Verdiği pozlarla kasıp kavurdu
Ünlü oyuncu Tolga Karel'in eski eşi model Günay Musayeva verdiği tatil pozlarıyla olay yarattı. Tatilin tadını çıkartan güzel model çıplak fotoğraflarıyla nefes kesti.
Yaprak Dökümü dizisi ile yıldızı parlayan ünlü oyuncu Tolga Karel'le model Günay Musayeva 2011 yılında evlenmiş bir yıl sonra oğulları Cihangir'i kucaklarına almışlardı. 4 yıl evli kalan ünlü çift 2015 yılında evliliklerini bitirmişlerdi. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan güzel model Musayeva çıplak plaj pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu.
Bir döneme damga vuran Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Oğuz karakteriyle hafızalara kazınana ünlü oyuncu Tolga Karel ve Azerbaycanlı ünlü model Günay Musayeva 4 yıllık evliliklerini 2015 yılında olaylı bir şekilde bitirmişlerdi.
Cihangir adından bir oğulları olan ünlü çift nafaka ve cinayete teşebbüs davalarıyla birçok kez magazin gündemine bomba gibi düşmüşlerdi.
Ünlü model eski eşiyle ilgili sorulan sorulara "Aradan 10 yıl geçmiş. Kendisiyle görüşmüyorum. Ne nafakası, onu geçtim. Çocuğunu bile aramıyor. Onun vereceği paraya da ihtiyacımız yok! Herkes kendi yolunda" şeklinde cevap vermişti.