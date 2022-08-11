Tolga Karel'in eski eşi çırılçıplak plaja indi! Verdiği pozlarla kasıp kavurdu

Ünlü model eski eşiyle ilgili sorulan sorulara "Aradan 10 yıl geçmiş. Kendisiyle görüşmüyorum. Ne nafakası, onu geçtim. Çocuğunu bile aramıyor. Onun vereceği paraya da ihtiyacımız yok! Herkes kendi yolunda" şeklinde cevap vermişti.