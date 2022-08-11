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Hakkari'de PKK'da ağır darbe etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

Hakkari'de PKK'da ağır darbe etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

İçişleri Bakanlığı, Hakkari’de devam eden ‘Eren Abluka-29’ Operasyonu çerçevesinde biri turuncu kategoriden olmak toplam 3 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-29 operasyonunda biri turuncu kategorinden toplam 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Operasyonla ilgili yapılan açıklamada, “ Eren Abluka-29 operasyonu çerçevesinde, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, Hakkari ili Çukurca ilçesi Meşeli Mahallesi Kazan bölgesinde, 10 Ağustos günü, J-SİHA, ANKA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde JÖH ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda, 1’i turuncu kategoride olmak üzere toplam 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir” ifadeleri yer aldı.

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