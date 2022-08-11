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Zeytinli Rock Festivali iptal mi edildi 2022 neden yasaklandı? Zeytinli Rock Festivali 2022 sanatçılar listesi

Zeytinli Rock Festivali iptal mi edildi 2022 neden yasaklandı? Zeytinli Rock Festivali 2022 sanatçılar listesi

BALIKESİR Burhaniye'de 17-18-19-20-21 Ağustos tarihlerinde yapılması planan ve 70 sanatçının sahne alacağı Zeytinli Rock Festivali 2022 iptal edildi. Burhaniye Kaymakamlığı tarafından yasaklandı. Bu gelişmenin ardından günlerdir bu festivali bekleyen binlerce vatandaş Zeytinli Rock Festivali 2022 iptal mi edildi, neden yasaklandı sorularına yanıt aradı.

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Balıkesir Burhaniye Kaymakamlığı, 17-21 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılması planlanan ve biletleri günler öncesinden satışa çıkan Zeytinli Rock Festivali’ni yasakladı. Bu gelişmenin ardından günlerdir bu festivali bekleyen binlerce vatandaş Zeytinli Rock Festivali 2022 iptal mi edildi, neden yasaklandı sorularına yanıt aradı. 

Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş imzasıyla yayınlanan yasak kararında, “Vatandaşlarımız tarafından yapılan yoğun şikâyet ve yakınmalar göz önüne alınarak, kamu güvenliği ve sağlığı, toplumun huzuru, çevrenin korunması amacıyla uygun görülmemiştir” ifadeleri kullanıldı.

Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, etkinliği düzenleyecek olan Milyon Yapım Organizasyon Şirketi’nin başvurusuna şu yanıtı verdi:

“İlgi dilekçeniz incelenmiş olup Milyon Yapım Organizasyon Firması olarak 17­21 Ağustos tarihlerinde İlçemiz Ali Çetinkaya Mahallesi 2554. Caddesi No: 41 adresinde bulunan alanda düzenlemeyi planladığınız Kamplı Zeytinli Rock Festivali talebiniz, daha önceki yıllarda yakın bölgede düzenlediğiniz Zeytinli Rock festivallerinde yaşanan güvenlik, asayiş, trafik, çevre sorunları, ortaya çıkan bu tür istenmeyen durumlar dolayısıyla vatandaşlarımız tarafından yapılan yoğun şikâyet ve yakınmalar göz önüne alınarak kamu güvenliği ve sağlığı, toplumun huzuru, çevrenin korunması amacıyla uygun görülmemiştir. Bilgilerinize rica ederim.”

Sahne alacak sanatçılar: 

17 Ağustos Çarşamba

Siyah Sahne: Sertab Erener - Gökhan Türkmen - Eypio - Bülent Ortaçgil - Marsis - Objektif - Lara Çayan

Kırmızı Sahne: Sena Şener - Mode XL - Mavi Gri - Batuhan Kordel - Konuya Fransız - Yangın - Büşra Birinci

18 Ağustos Perşembe

Siyah Sahne: Mor ve Ötesi - Ceza - Pentagram - Aylin Aslım - Badem - Kula - Badi Gardi

Kırmızı Sahne: Emir Can İğrek - Madrigal - Hey! Douglas - Can Kazaz - Mert Demir - Seyyah - Mojave

19 Ağustos Cuma

Siyah Sahne: Manga - Selda Bağcan - Moğollar - İskender Paydaş - Gökçe - Kesmeşeker - Altı

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