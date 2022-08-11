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İsveçli Başpiskopos: Müslümanların kutsal kitabına yapılan saygısızlığı kınıyorum

İsveçli Başpiskopos: Müslümanların kutsal kitabına yapılan saygısızlığı kınıyorum

İSVEÇLİ Başpiskopos Modeus, Danimarkalı faşist Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarıyla alakalı konuştu. Modeus, "Müslüman kardeşlerimin kutsal kitabına yapılan bu saygısızlığı kınıyorum" dedi.

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İsveç'in güneyinde bulunan Vaxjö kenti Başpiskoposu Fredrik Modeus, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını kınadı.

İsveç'te bulunan Paludan, bir haftadır seçim çalışmaları doğrultusunda Müslümanların yaşadığı mahallelerde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu gerçekleştiriyor.

Aşırı sağcı siyasetçinin provokasyonlarına sert tepki gösteren Vaxjö Başpiskoposu Fredrik Modeus, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Müslüman kardeşlerimin kutsal kitabına yapılan bu saygısızlığı kınıyorum. İsveç'te bulunan Müslümanlara şefkatlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

2017'den beri Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarına devam ediyor

Danimarka ve İsveç vatandaşlığı bulunan Paludan, Danimarka'nın çeşitli şehirlerinde 2017'den beri Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarında bulunuyor.

2021'de ramazan boyunca Müslümanların yoğun yaşadığı mahalleler ve camilerin yakınlarında polis korumasında provokasyonlarına devam eden Paludan, Paskalya tatili boyunca İsveç'in başkenti Stockholm ile Malmö, Norköpin ve Jönköping kentlerinde de söz konusu provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan'ın durdurulmasını isteyen göstericiler de yollarda lastikleri ateşe vermiş, çıkan olaylarda 104 polis ve 14 gösterici yaralanmış, 20 polis aracı yakılmıştı.

Paludan'ın partisi, 11 Eylül'de İsveç'te yapılacak genel seçimlere de katılacak.

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