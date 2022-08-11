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Merdan Yanardağ Muharrem İnce olayı nedir? Merdan Yanardağ'a ne dedi?

Merdan Yanardağ Muharrem İnce olayı nedir? Merdan Yanardağ'a ne dedi?

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Merdan Yanardağ'ın her ay CHP ve İyi Parti'den para aldığı iddiası gündem oldu. Muharrem İnce'nin bu iddialarının ardından gazeteci Merdan Yanardağ merak konusu oldu. Peki Merdan Yanardağ kimdir, aslen nereli?

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Merdan Yanardağ kimdir, aslen nereli ve Muharrem İnce'ye ne dedi soruları merak konusu oldu. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Merdan Yanardağ'ın her ay CHP ve İyi Parti'den para aldığını iddia etti. İnce'ye yanıt veren Yanardağ, "İktidarı, gerici ve yandaş medyayı bırakıp bağımsız haber kanallarına iftira atma" ifadelerini kullandı. İnce'nin bu iddialarının ardından gazeteci Merdan Yanardağ merak konusu oldu. Peki Merdan Yanardağ kimdir, aslen nereli? 

Merdan Yanardağ kimdir: Gazeteci Merdan Yanardağ, Sivas'ın Divriği ilçesinde 1959 yılında dünyaya gelmiştir. İlk, orta, lise ve üniversite öğretimini İstanbul'da tamamladı. İİTİA (Marmara Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde, “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi” alanında yüksek lisans (master) yaptı. Ardından (İstanbul) Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde sosyoloji doktorasını tamamladı.

Öğrenciliği ağırlıklı olarak Türkiye'nin çok büyük siyasal ve toplumsal bir hareketlilik ve çatışma yaşadığı 1970’li yıllarda geçti. Siyasal mücadele içinde aktif şekilde yer aldı. Gençlik örgütlerinde yöneticilik yaptı, dönemin gençlik liderleri arasında yer aldı. Üniversite son sınıf öğrencisiyken 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra tutuklandı.

Kariyeri: Gazeteciliğe 1985 yılında Günaydın gazetesinde muhabir olarak başladı. Ardından sırasıyla Sabah, Hürriyet, Güneş, Gündem (kurucu) ve Aydınlık (kurucu) gazetelerinde muhabir, editör, haber müdürü, yazı işleri müdürü ve genel yayın koordinatörü olarak çalıştı. Kurucuları arasında bulunduğu haftalık Söz Dergisi’nde genel yayın yönetmenliği yaptı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası İstanbul Genel Sekreterliği görevine (1989-1992) seçildi. BSP ve ÖDP’nin kurucuları arasında yer aldı, bu partilerde merkez yürütme kurulu üyeliği yaptı. ÖDP’den 2001 yılında ayrıldı. Yanardağ, 2014 yılında Ankara’da ODTÜ Vişnelik Tesislerinde bir araya gelen Türkiye’nin önde gelen sosyalistleri ve aydınlarıyla birlikte Birleşik Haziran Hareketi’nin çağırıcıları arasında yer aldı. Haziran Hareketi’nin Türkiye Yürütme Kurulu üyeliği görevine getirildi.

Görsel medya alanına 1994 yılında HBB televizyonu ile geçti, haber programları yaptı. Sırasıyla Kanal-e (CNBC-e), Kanal 6, ATV gibi televizyonlarında editör, programcı, haber müdürü ve genel müdür olarak çalıştı. Kanaltürk televizyonunun kurucuları arasında yer aldı ve bu yayın kurulu üyeliği (2004-2009) yaptı. Kanaltürk televizyonunda 5 yıl boyunca “5. Boyut” isimli haftalık haber-analiz programları yaptı. Daha sonra Kanal Biz televizyonunu kurdu ve bir yıl boyunca (2009) genel yayın yönetmenliğini yaptı, 5. Boyut programını bu kanalda da sürdürdü. Daha sonra Beşinci Boyut programına Ulusal Kanal'da (2010-12) devam etti.

Yanardağ, 2011 yılında Yurt gazetesini kurdu, 3 yıl boyunca bu gazetenin genel yayın yönetmenliğini, yazarlığını ve baş yazarlığını yaptı. Aynı dönemde kurduğu haftalık haber analiz dergisi Bağımsız’ın da genel yayın yönetmenliğini ve yazarlığını yürüttü.

Ayrıca çeşitli dergi, gazete ve internet sitelerinde yayımlanmış yaklaşık 400 makale ve inceleme yazısı ile kendisiyle yapılmış çok sayıda söyleşi bulunuyor.

Kasım 2015’te elektronik ortamda yayın yapan ABC Gazetesi’ni kuran ve genel yayın yönetmenliğini üstlenen Yanardağ, yazılarına halen bu sitede devam ediyor. Ocak 2017 itibarıyla Türksat, Digiturk ve D-Smart üzerinden yayın yapan Tele1 TV’nin de kurucu genel yayın yönetmenliğini sürdüren Yanardağ bunlara ek olarak Türkiye’nin birçok bölgesinde konferanslar veriyor, panellere ve çeşitli etkinliklere de konuşmacı olarak katılıyor.

Tutuklanması: Sosyalist ve yurtsever kimliğiyle tanınan Yanardağ hakkında yazıları, kitapları, televizyon programları, yani muhalif gazetecilik çizgisindeki ısrarı nedeniyle çok sayıda dava açıldı. Özellikle AKP iktidarına karşı yürüttüğü sert muhalefet ve Gülen Cemaatine karşı verdiği ısrarlı mücadele nedeniyle hakkında çok sayıda soruşturma açıldı. Bu dönemde Ergenekon soruşturmasına dahil edildi ve dava kapsamında 14 Eylül 2013’te tutuklandı, 2014 Mart ayına kadar cezaevinde kaldı.

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