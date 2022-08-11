BIST 2.857
DOLAR 17,96
EURO 18,58
ALTIN 1.032,88
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Böyle kader görülmedi... Kuş yüzünden kanlar içinde kaldı: Kilitlendim

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Böyle kader görülmedi... Kuş yüzünden kanlar içinde kaldı: Kilitlendim

ESKİŞEHİR'de bir işletme önünde arkadaşları ile çay sohbetinde olan vatandaş büyük talihsizlik yaşadı. Düşen cam o vatandaşa isabet etti. Talihsiz adam kanlar içinde hastaneye kaldırılırken görgü tanıkları cama bir kuşun çarptığı öne sürdü.

Abone ol

Odunpazarı ilçesi Arifiye mahallesi Tekiz sokakta ilginç bir olay yaşandı. Sokakta bulunan bir işletmenin önünde işletme çalışanlarıyla sohbet eden İ.S. isimli vatandaşın üzerine 4’üncü kattan cam düştü. İddiaya göre cam, yakınlarında bulunan inşattaki çalışmaların sebep olduğu titreşim ve bir kuşun çarpması sonucu talihsiz adamın üzerine düştü.

Talihsiz olay sebebi ile yere yığılan İ.S., çağırılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. İşletme çalışanları, başında bekledikleri arkadaşlarının durumunun iyi olduğunu belirtti.

“Kuşun çarptığını, camın aşağıya indiğini gördüm”
Görgü şahidi olan işletme çalışanı Selçuk Demirci, sosyal medyada dolaşan iddialardan rahatsız olduklarını belirterek olayı anlattı. Yaralı İ.S.’nin camdan atladığına dair ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu belirten Demirci şöyle konuştu; Burada bir inşaat çalışması var ve 4’üncü kattan bu titremişimi hissediyoruz. Çayımızı, kahvemizi içtikten sonra arkadaşımızla vedalaştıktan sonra ben müşterimle ilgilenmek için salona geçtiğimde bir ses duydum. Kafamı kaldırdığımda kuşun çarptığını, camın aşağıya indiğini gördüm...

"Kilitlendim"
-Arkadaşıma kaç demeye fırsatım olmadı, kilitlendim. Arkadaşımın üzerine cam düştü. Düşer düşmez biz ilk müdahaleleri yapamaya başladık. 112 ile irtibata geçtik. Kendisi Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Hayati tehlikesinin olmadığını ve tedavisinin devam ettiğini öğrendik. Cam patlaklarında dolayı kısmi kesikler mevcut, kürek kemiğinde doktorun söylediğine göre kırıklar var."

"Önlemeleri almaya çalışıyoruz"
Yakınlarında bulunan bina inşaatından kaynaklı titreşimin camın yerinden oynamasına sebep olabileceğini iddia eden Selçuk Demirci, “Biz de göründüğü gibi camcıları çağırıp önlemeleri almaya çalışıyoruz. Gerekli bütün camlar kontrol ediliyor. Bu inşaat çalışmasının kimse önüne geçemez. Burası tarihi bir bina, eski bir yapı, üzerine titreşim bir de kuşun çarpması bu kazayı beraberinde getirdi” diye konuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Denizi olmayan Elazığ'a bravo! Alabalık üretiminde ihracat gelirine bakın
Foto Galeri Denizi olmayan Elazığ'a bravo! Alabalık üretiminde ihracat gelirine bakın Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Hacı Bektaş Veli Türbesi ziyarete açılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımı bekleniyor
Hacı Bektaş Veli Türbesi ziyarete açılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımı bekleniyor
YKS sonuçları nereden bakarım 2022 ÖSYM YKS sonuç sorgulama ekranı
YKS sonuçları nereden bakarım 2022 ÖSYM YKS sonuç sorgulama ekranı
İsveçli Başpiskopos: Müslümanların kutsal kitabına yapılan saygısızlığı kınıyorum
İsveçli Başpiskopos: Müslümanların kutsal kitabına yapılan saygısızlığı kınıyorum
Jorge Jesus onayladı! Fenerbahçe, Pereira'nın öğrencisi için harekete geçti
Jorge Jesus onayladı! Fenerbahçe, Pereira'nın öğrencisi için harekete geçti
Sevgilisine pırlanta yüzük alan gence iade şoku! Çektiği video başını yaktı
Sevgilisine pırlanta yüzük alan gence iade şoku! Çektiği video başını yaktı
Kamu bankalarının emekliye düşük promosyon vermesine CHP'den tepki
Kamu bankalarının emekliye düşük promosyon vermesine CHP'den tepki
Hakkari'de PKK'da ağır darbe etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı
Hakkari'de PKK'da ağır darbe etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı
Bilim Kurulu üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan korkutan açıklama! 14 gün detayına dikkat
Bilim Kurulu üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan korkutan açıklama! 14 gün detayına dikkat
Zeytinli Rock Festivali iptal mi edildi 2022 neden yasaklandı? Zeytinli Rock Festivali 2022 sanatçılar listesi
Zeytinli Rock Festivali iptal mi edildi 2022 neden yasaklandı? Zeytinli Rock Festivali 2022 sanatçılar listesi
Vatandaş çifte kazanç sağlayacak! 1 kilo altın getirene 50 gram altın hediye
Vatandaş çifte kazanç sağlayacak! 1 kilo altın getirene 50 gram altın hediye