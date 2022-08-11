YKS sonuçları nereden bakarım 2022 ÖSYM YKS sonuç sorgulama ekranı

Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı mı, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak araştırması öğrencilerin gündeminde. ÖSYM tarafından açıklanacak olan YKS sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor. YKS tercih sonuçlarının ÖSYM sonuç sayfasında erişime açılması bekleniyor. Peki YKS sonuçlarına nereden bakılır, YKS tercih sonuçları nereden öğrenilir? Hangi üniversiteye yerleştim sorgulama ekranı

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YKS tercih sonuçları açıkladı mı, ne zaman açıklanır sorusunun net yanıtı için bugün gözler ÖSYM sonuç sayfasında. YKS sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor. ÖSYM, YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurmadı. Fakat üniversite kayıt tarihleri göz önünde bulundurulunca YKS sonuçlarının heran açıklanması bekleniyor. Peki YKS sonuçlarına, üniversite tercih sonuçlarına nereden bakılır, nasıl bakılır? Hangi üniversiteye girdim nereden bakarım?

Üniversite yerleştirmeleri için heyecan dorukta! ÖSYM tarafından 2022 YKS tercihleri 27 Temmuz - 5 Ağustos'ta alındı. Öğrenciler heyecan içinde tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. YKS tercih kılavuzunda üniversite kayıt takvimi duyurulmuştu.

YKS tercih sonuçları bugün mü açıklanacak: Hemen şunu belirtelim ki, resmi olarak YKS tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı bilinmiyor. Ancak, üniversite kayıt takvimini göz önünde bulundurursak, 2022 YKS tercih üniversite yerleştirme sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanacak..

Ek tercih ne zaman: YKS ek tercih takvimi ilk tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Takvim açıklanır açıklanmaz haberimizden takip edebilirsiniz.

Ek yerleştirme nasıl yapılır: Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir.

Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak.

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