YKS tercih sonuçları açıklanıyor üniversitesi yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır? YKS sonuçları nereye yerleştim?

YKS tercih sonuçları bugün mü açıklanacak: Hemen şunu belirtelim ki, resmi olarak YKS tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı bilinmiyor. Ancak, üniversite kayıt takvimini göz önünde bulundurursak, 2022 YKS tercih üniversite yerleştirme sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanacak..

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