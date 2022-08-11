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Antalya'daki kayıp! Haber alınamayan genç feci halde bulundu

Antalya'daki kayıp! Haber alınamayan genç feci halde bulundu

ANTALYA'da ailesinin dün akşam saatlerinden beri haber alamadığı evli ve bir çocuk babası gencin kanal yolu kenarında cesedi bulundu.

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Olay, Kepez ilçesi Baraj Mahallesi kanal yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah yoldan geçen vatandaşlar bir şahsı yerde hareketsiz yatarken görerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde evli ve bir çocuk babası Rıdvan Kutluay’ın (29) hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise yaptıkları incelemede şahsın kafasında bir kurşun girişi ve yanı başında tabanca buldu.

Acı haberin ardından olay yerine gelen gencin yakınları gözyaşlarını tutamadı. Polisler, acılı aileyi sakinleştirerek olay yerinden uzaklaştırdı.  Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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