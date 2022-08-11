Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Ebu Ali kodlu Hasan Najjar canlı bomba yeleğiyle yakalandı

Suriye'nin Azez Mare bölgesinde bir terörist canlı bomba yeleğiyle yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından duyurdu.

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Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü ortak operasyonunda, Azez Mare Bölgesinde PKK/KCK Terör Örgütü mensubu Ebu Ali kod Hasan Najjar, 1.8 kg C-4 plastik patlayıcı canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmat ile yakalandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu operasyonu böyle duyurdu:

Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü ortak operasyonunda; Azez Mare Bölgesinde PKK/KCK Terör Örgütü mensubu Ebu Ali kodlu Hasan Najjar, 1.8 kg C-4 Plastik Patlayıcı canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmat ile yakalandı.

Sınırlarımız içinde de, sınır ötesinde de terörislere göz açtırmayan; Emniyet Teşkilatımıza, Emniyet İstihbarat Birimlerimize, Jandarmamıza, Suriye Görev Gücü'ndeki Kahraman Evlatlarımıza tebrikler.