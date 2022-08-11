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'Donetsk'in anahtarı' orası deniyor! Ukrayna ve Rusya cephelerinden çelişkili açıklamalar

'Donetsk'in anahtarı' orası deniyor! Ukrayna ve Rusya cephelerinden çelişkili açıklamalar

UKRAYNA-Rusya arasındaki çatışma sürerken savaşın yeni merkez üssü Pisky oldu. 'Donetsk'in anahtarı' olarak lanse edilen Pisky, bölgenin kontrolü için kilit öneme sahip. Pisky'yi ele geçirmek için çabalayan taraflardan çelişkili açıklamalar geldi. Savaştaki son gelişmeler...

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat sabahı başlayan savaş son sürat devam ediyor. Rus güçlerinin 'Donbass'taki son kale' olarak da anılan Lysychansk'ın kontörlünü sağlamasının ardından savaş Donetsk'te yoğunlaşmış durumda.

Ukrayna güçlerini bir yandan direnişi sürdürürken bir yandan da ABD silah sevkiyatının da etkisiyle bazı bölgelerde karşı saldırılara imza atıyor.

Pisky'de şiddetli çatışmalar
Rusya, sanayileşmiş Donbas bölgesinin tamamını ele geçirmek için saldırılarını sıklaştırırken doğu Ukrayna kasabası Pisky çevresinde şiddetli çatışmalar yaşandı.

Rus ve ayrılıkçı güçlerin elinde dendi ama...
Al Jazeera'de yer alan habere göre, Rusya destekli Donetsk Halk Cumhuriyeti'nden bir yetkili, eyalet başkenti Donetsk'in sadece 10 kilometre kuzeybatısında, ön cephelerde yer alan Pisky'nin Rus ve ayrılıkçı güçlerin kontrolü altında olduğunu söyledi.

Yetkili bölgedeki son durum için şu değerlendirmede bulundu; 'Pisky'de hava sıcak. Kasaba bizim ama kuzeyinde ve batısında dağınık direniş cepleri var.'

'Donetsk'in anahtarı' hakkında Ukrayna'dan yalanlama
Ukraynalı yetkililer ise Donetsk bölgesinde kritik öneme sahip olan ve 'Donetsk'in anahtarı' olarak da lanse edilen, ağır tahkim edilmiş kasabanın düştüğünü yalanladı.

ABD, öldürülen Rus askeri sayısını açıkladı
Öte yandan Rusya'nın askeri kayıpları ile ilgili ABD'den açıklama geldi. ABD Savunma Politikaları Müsteşarı Colin Kahl Pazartesi günü düzenlediği bir brifingde, çatışma sırasında 70 ila 80 bin Rus askerinin öldüğünü veya yaralandığını söyledi.

Rusya kayıpları gizli tutuyor
Rusya ise aylardır askeri kayıpları açıklamaya yanaşmıyor. Moskova konu ile ilgili ilk ve son resmi açıklamasını 2 Mart'ta yapmıştı. Söz konusu açıklamada Rusya'nın savaştaki asker kaybı 498 olarak açıklanmıştı. Bu veri o tarihten sonra hiç güncellenmedi.

Rus hükümeti silahlı kuvvetlerinin uğradığı ölümlerin sayısı hakkında nadiren güncellemeler verirken, yerel yönetimler ve gazeteler tarafından yapılan duyurular yüzlerce subayın çatışmalarda öldüğünü gösteriyor.

Lavrov yeni hedefleri açıklamıştı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 'Özel Operasyon' olarak tanımladığı savaşta Rusya'nın tek hedefinin Ukrayna'nın doğusu olmayacağını duyurmuştu. Devlet medyasında konuşan Rus bakan 'Coğrafi hedefler artık farklı. Hedefler artık sadece DNR ve LNR ile değil, aynı zamanda Herson bölgesi, Zaporizhzhia bölgesi ve bir dizi başka bölge ile ilgili' demişti.

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