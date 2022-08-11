BIST 2.866
DOLAR 17,95
EURO 18,58
ALTIN 1.037,84
HABER /  GÜNCEL

Akıllara durgunluk veren olay: 2 yaşındaki çocuk kendisini sokan yılana öyle bir şey yaptı ki...

Akıllara durgunluk veren olay: 2 yaşındaki çocuk kendisini sokan yılana öyle bir şey yaptı ki...

BİNGÖL'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 2 yaşındaki S.E. isimli çocuk bahçede oynarken kendisini sokan yılanı ısırdı. Küçük çocuk olayın ardından hastaneye kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Abone ol

Bingöl merkez Kantar köyünde dün akşam saatlerinde 2 yaşındaki S.E.'yi bahçede oyun oynarken yılan soktu. Yılanın sokmasıyla refleks gösteren çocuk da yılanı ısırdı. Attığı çığlığın ardından çocuğun yanına gelen komşusu 50 santim boyundaki bir yılanı çocuğun ağzında gördü. Yılanın sokmasıyla çocuğun refleks gösterip yılanı ısırdığını gözleyen komşu, yılanı çocuğun elinden alarak öldürdü.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çocuk hastaneye kaldırıldı.

Çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Allah bağışladı bize"

Baba Mehmet Ercan, "Dün çalışmaya gitmiştim, telefon geldi ve dediler ki çocuğunu yılan ısırmış. Ben yetişene kadar sağ olsunlar sağlık ekipleri çocuğu hastaneye getirmişler. Komşuların yardımıyla Allah bağışladı bize. Komşunun anlattığına göre gelirken yılan çocuğun elindeydi ve yılanla oynuyordu ve yılanı ısırdığını söyledi. Buradan komşularıma teşekkür ediyorum. Allah razı olsun onlardan. Doktorlar da tahlillerinin temiz olduğunu belirtip 24 saat müşahede altında kalması gerektiğini söylediler. Burada anne babalara da seslenmek istiyorum, lütfen çocuklarınıza dikkat edin. Gözünüz kulağınız çocukların üzerinde olsun." dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
11 Ağustos altın fiyatlarında neler oluyor? İslam Memiş'in verdiği tarihe az kaldı bomba patlıyor
Foto Galeri 11 Ağustos altın fiyatlarında neler oluyor? İslam Memiş'in verdiği tarihe az kaldı bomba patlıyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Polis oyuncak ayının nefes aldığını fark etti ve... İçinden çıkan şok etti
Polis oyuncak ayının nefes aldığını fark etti ve... İçinden çıkan şok etti
KPSS sınav sorularının çalınması soruşturması genişletiliyor! Tüm sorular silinecek
KPSS sınav sorularının çalınması soruşturması genişletiliyor! Tüm sorular silinecek
İzmir'deki dehşet! Ezgi'den acı haber geldi cani halen bulunamadı
İzmir'deki dehşet! Ezgi'den acı haber geldi cani halen bulunamadı
2023 Ramazan bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?
2023 Ramazan bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?
İngiliz Ajansına açıkladı! Suudi Arabistan'dan 20 milyar dolar geliyor! Rusya'dan 7 milyar dolar geldi
İngiliz Ajansına açıkladı! Suudi Arabistan'dan 20 milyar dolar geliyor! Rusya'dan 7 milyar dolar geldi
Eğirdir Gölü'ndeki adacıkta bulundu yetkililere haber verildi
Eğirdir Gölü'ndeki adacıkta bulundu yetkililere haber verildi
Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu
Fenerbahçe Slovacko maçının oynanacağı kanal belli oldu
Fenerbahçe Slovacko maçının oynanacağı kanal belli oldu
Askeri üniformalı sahte MİT kimlikli Pınar Hanım'ın Atadede Çetesi ifşa oldu! Sevgilisi hakim ve savcılara emir vermiş
Askeri üniformalı sahte MİT kimlikli Pınar Hanım'ın Atadede Çetesi ifşa oldu! Sevgilisi hakim ve savcılara emir vermiş
Muharrem ayı ne zaman bitiyor sonraki ay Safer ayı ne zaman başlar?
Muharrem ayı ne zaman bitiyor sonraki ay Safer ayı ne zaman başlar?