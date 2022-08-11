Akıllara durgunluk veren olay: 2 yaşındaki çocuk kendisini sokan yılana öyle bir şey yaptı ki...

BİNGÖL'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 2 yaşındaki S.E. isimli çocuk bahçede oynarken kendisini sokan yılanı ısırdı. Küçük çocuk olayın ardından hastaneye kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Bingöl merkez Kantar köyünde dün akşam saatlerinde 2 yaşındaki S.E.'yi bahçede oyun oynarken yılan soktu. Yılanın sokmasıyla refleks gösteren çocuk da yılanı ısırdı. Attığı çığlığın ardından çocuğun yanına gelen komşusu 50 santim boyundaki bir yılanı çocuğun ağzında gördü. Yılanın sokmasıyla çocuğun refleks gösterip yılanı ısırdığını gözleyen komşu, yılanı çocuğun elinden alarak öldürdü.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çocuk hastaneye kaldırıldı.

Çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Allah bağışladı bize"

Baba Mehmet Ercan, "Dün çalışmaya gitmiştim, telefon geldi ve dediler ki çocuğunu yılan ısırmış. Ben yetişene kadar sağ olsunlar sağlık ekipleri çocuğu hastaneye getirmişler. Komşuların yardımıyla Allah bağışladı bize. Komşunun anlattığına göre gelirken yılan çocuğun elindeydi ve yılanla oynuyordu ve yılanı ısırdığını söyledi. Buradan komşularıma teşekkür ediyorum. Allah razı olsun onlardan. Doktorlar da tahlillerinin temiz olduğunu belirtip 24 saat müşahede altında kalması gerektiğini söylediler. Burada anne babalara da seslenmek istiyorum, lütfen çocuklarınıza dikkat edin. Gözünüz kulağınız çocukların üzerinde olsun." dedi.