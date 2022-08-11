İngiliz Ajansına açıkladı! Suudi Arabistan'dan 20 milyar dolar geliyor! Rusya'dan 7 milyar dolar geldi

SUUDİ Arabistan'dan 20 milyar dolar geliyor!... Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan üst düzey bir kaynak, Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye 20 milyar dolarlık para girişi için teknik görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

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Ankara ile Suudi Arabistan arasında Türkiye'nin döviz rezervlerini güçlendirmek için 20 milyar dolarlık para girişi üzerine görüşmeler yapıldığı belirtildi.

İngiltere merkezli haber ajansı Middle East Eye'a konuşan bir Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynağı, Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye 20 milyar dolarlık para girişi için teknik görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman , geçen ay Ankara'da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.

Rusya'dan 7 milyar dolar geldi!

Öte yandan kaynak, Rusya'dan Türkiye'ye şu ana kadar 7 milyar dolarlık bir finansman aktarımı gerçekleştiğini söyledi. Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hakan Kara da Twitter'da paylaştığı hesaplamalarında rezervlerde 7.3 milyar dolarlık bir artış olduğunu tespit etmişti.

Ruslar, Akkuyu'nun Türk ortaklarına 5 milyar dolar gönderdi

Bloomberg'den Fikret Kozok'a konuşan üst düzey Türk yetkililere göre Rus devlet şirketi Rosatom geçen hafta eski adı Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi olan Türkiye'deki alt kuruluşa yaklaşık 5 milyar dolar gönderdi.

Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden de para girişleri var

Kaynak, Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'dan da benzer para girişleri beklediğini söyledi.