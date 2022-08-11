Fenerbahçe Slovacko maçının oynanacağı kanal belli oldu

Slovacko ile ilk karşılaşmasını 3-0 kazanan Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı, 11 Ağustos Perşembe akşamı Tivibu’da yer alan S Sport kanalından naklen yayınlanacak.

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Türk Telekom’un dijital TV platformu Tivibu, spor içeriklerini ekranlara taşımaya devam ediyor.

Platform izleyicilerinin S Sport üzerinden izleyebileceği Slovacko- Fenerbahçe rövanş karşılaşması Türkiye saatine göre 11 Ağustos Perşembe akşamı saat 20:00’da izlenebilecek.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön elemelerin ilk turunda Çekya takımı Slovacko ile karşılaşan Fenerbahçe, 4 Ağustos’ta Ülker Stadyumu’nda düzenlenen karşılaşmayı 3-0 kazanarak avantajlı bir skor elde etmişti. Sarı-lacivertli ekip 11 Ağustos’ta Çekya'nın Uherske Hradiste şehrinde oynanacak rövanş maçında Slovacko’ya konuk olacak. Avantajı elinde bulunduran Fenerbahçe, rövanş karşılaşmasından başarılı bir sonuç elde etmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi’nde bir tur daha mücadele etme şansı kazanacak.