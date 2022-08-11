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PKK'nın sözde özel kuvvetler mensubu Mehdi Mıçı İstanbul'da yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
PKK'nın sözde özel kuvvetler mensubu Mehdi Mıçı İstanbul'da yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK’nın sözde özel kuvvetler mensubu ‘Seydo Botan Gever’ kod isimli Mehdi Mıçı’nın sahte kimlikle İstanbul’da yakalandığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölücü terör örgütü PKK’nın sözde özel kuvvetler mensubu olarak bomba eğitimi veren ve eylemlerde bulunmak üzere İstanbul’a geldiği anlaşılan ‘Seydo Botan Gever’ kod isimli Mehdi Mıçı’nın sahte kimlikle İstanbul’da yakalandığını açıkladı.

Operasyon hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Soylu, şu ifadelere yer verdi:
“Murat Karayılan'ın talimatıyla İran üzerinden Türkiye’ye geçen PKK’nın sözde özel kuvvetlerine mensup, bomba eğitimi veren, İstanbul’da eylem yapmak ve yaptırmak üzere gelen Seydo Botan Gever kod adlı Mehdi Mıhçı, başarılı bir operasyonla sahte kimlikle İstanbul’da yakalandı. Emniyet İstihbarat ve İstanbul Emniyet Müdürlüğümüze tebrikler.”

Bakanlıktan açıklama
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerini deşifre etmek için İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde; PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü adına İstanbul ilinde bombalı eylem (fedai eylem) yapmak üzere gelen sözde özel kuvvetler içinde bomba eğitimi veren Botan Gever kod adlı Mehdi Mıhçı isimli örgüt mensubu, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin başarılı operasyonuyla, sahte kimlikle yakalanarak, gözaltına alınmıştır. 2014 yılında PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün kırsal alanına katıldığı tespit edilen teröristle birlikte, 3 şahıs gözaltına alınmıştır. Kaldıkları yerde yapılan aramalarda silah, sahte kimlik ve dijital meteryallere el konulmuştur." denildi.

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