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İzmir'deki dehşet! Ezgi'den acı haber geldi cani halen bulunamadı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İzmir'deki dehşet! Ezgi'den acı haber geldi cani halen bulunamadı

 İZMİR'in Konak ilçesinde 29 Temmuz'da boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla başından vurduğu Ezgi Özarslan hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma sürüyor.

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Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavisi süren ve 31 Temmuz'da beyin ölümü gerçekleşen Özarslan (31) kurtarılamadı.

Kadının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle organlarının bağışlanamadığı belirtildi.

Konak ilçesinde 29 Temmuz'da Ezgi Özarslan, iş yerine gelen eşi D.Ö. tarafından tabancayla başından vurulmuştu. Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma sürüyor.

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