11 Ağustos altın fiyatlarında neler oluyor? İslam Memiş'in verdiği tarihe az kaldı bomba patlıyor
Dün, ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 1.029,9 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 1.030 lira seviyesinde işlem görüyor. Yatırımcılar altın düşecek mi yükselecek mi diye merak ederken İslam Memiş'in altın açıklamaları dikkat çekiyor.
Altının gram fiyatı önceki kapanışının hemen üzerinde 1.030 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.690 lira, Cumhuriyet altını da 6.902 liradan satılıyor. Dün 1.792,3 dolar ile son bir ayın en yüksek seviyesini test etmesinin ardından düşüşe geçen altının ons fiyatı, bugün de düşüş eğilimini sürdürüyor.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de bir süre önce hem tarih hem de rakam vermiş ve "Bu tarihten sonra gram altın alamayacaksınız" demişti... Gözler o tarihe çevrildi. Peki Memiş ne dedi? İşte o açıklamalar...
-Şu anda içeride gram altın/TL 1020-1025 lira aralığında. 1020 lira güçlü direnç seviyesi. 950-1050 aralığına yerleşmiş gram altın var.
- Ağustos içinde 1000 lira altına sarkmalar da orta ve uzun vadede yatırımcısının yüzünü güldürmeyi devam edecek...