Plajlarda ısıran balık alarmı: Kaçın, yoksa size yapışır bırakmaz!

Fransa'nın güney ve batı bölgelerinde yangın paniği devam ederken Fransız Rivierası ile Bretagne arasındaki sahillerde "ısıran balık" korkusu başladı.

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Ülke basınındaki haberlere göre, Fransız Rivierası ile Bretonya bölgeleri başta olmak üzere birçok sahil bölgesinde tatilciler denizde yüzdükleri sırada ısırıldıkları şikayetinde bulundu.

Yapılan araştırmalar sonucunda Kuzey Amerika menşeli olan çotiranın bu bölgelerde görülmeye başlandığı ve insanları ısırdığı tespit edildi.

Le Parisien gazetesi, bu balıkların iklim değişikliği nedeniyle Fransız kıyılarına yöneldiğini aktardı.

Yapışınca bırakmıyor

France 3 televizyonuna açıklama yapan Banyuls-sur-Mer bölgesi oşinoloji uzmanı Pascal Romans, çotiranın meraklı, bölgeci bir balık olduğuna ve insanlardan korkmadığına dikkati çekerek "Eğer rahatsız olursa saldırır ve avlanırsa her şeyi, hatta insanları bile tatmaktan çekinmez." dedi.

Su sıcaklığının artmasıyla bu balık türünün metabolizmasının değiştiğini belirten Romans, üreme dönemlerinin yaza denk gelmesi ve yuvalarını koruma içgüdüleri nedeniyle çotiranın daha da agresifleşebileceğini kaydetti.

Romans, "Kaçın, yoksa size yapışır bırakmaz." diyerek uyarıda bulundu.

Dikenli, sert pullarının yanı sıra üstte 14, altta 8 dişi bulunan çotiranın bu açıdan tehlikeli olmasına rağmen eti çok lezzetli ve çokça tüketiliyor.