BIST 2.866
DOLAR 17,95
EURO 18,58
ALTIN 1.037,84
HABER /  POLİTİKA

AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan Kılıçdaroğlu'na YSK tepkisi: Çuvalladınız!

AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan Kılıçdaroğlu'na YSK tepkisi: Çuvalladınız!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçmen listeleri ile ilgili sözlerine ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz açıklama yaptı. Yavuz, 'Bile bile suç işlediğini anlayınca önce suspus oldular. Şimdi de suç olan o çıkışı tevil etmenin derdine düştüler' dedi.

Abone ol

Yüksek Seçim Kurulu'yla (YSK) ilgili iddialarda bulun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizim elimizdeki seçmen bilgileri YSK'nın elinde yok. Her bir seçmeni, ilk kez sandığa gidip oy kullanacak seçmenleri de biliyoruz." demişti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun bu iddiasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"4 ihtimal var, ya habersizler ya bilgisizler ya kendilerinde değiller ya da bile bile suç ikrarında bulunuyorlar." değerlendirmesini yapan Yavuz, şunları kaydetti:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, 'YSK'da olmayan bilgiler bizde var' demişti. Bile bile suç işlediğini anlayınca önce suspus oldular. Şimdi de suç olan o çıkışı tevil etmenin derdine düştüler. 'Suç işlemiş olmayalım, bilgisizliğimiz de anlaşılmasın' diye bugün bakın neler yapacaklar.

"İki şey diyecekler..."
Göreceksiniz iki şey diyecekler, 'Bilgileri YSK'dan aldık lakin o listelerde birkaç eksik bilgiye rastladık.', 'Listeleri YSK'dan aldık ancak verileri işledik.' Tamam da Sayın Genel Başkanınız öyle mi dedi. Milletimiz bunu yutmaz. Hiçbir tevil de sizi kurtarmaz. Çuvalladınız."

İçişleri 'suç duyurusu' uyarısı yapmıştı

İçişleri Bakanlığı, Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası açıklama yapmıştı. Bakanlığın paylaşımında, "CHP Genel Başkanı Sn. Kılıçdaroğlu’nun; YSK’da olmayan ancak kendilerinde bulunduğunu iddia ettiği bilgileri nasıl temin ettiğini açıklaması gerekmektedir. Aksi takdirde, kişisel verilerin mevzuata aykırı temin edilmesinden ötürü Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulacaktır" denilmişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Evlada son dokunuş... Küçük kardeşleri fenalaştı Şehit Mahsun Şimşek için son görev
Foto Galeri Evlada son dokunuş... Küçük kardeşleri fenalaştı Şehit Mahsun Şimşek için son görev Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Milli Eğitim Bakanı Özer "2022-2023 eğitim öğretim yılının başlangıcında bir ilk yaşanacak" diyerek duyurdu
Milli Eğitim Bakanı Özer "2022-2023 eğitim öğretim yılının başlangıcında bir ilk yaşanacak" diyerek duyurdu
Japonya duyurdu Çin ABD'yi geçerek liderliğe yükseldi
Japonya duyurdu Çin ABD'yi geçerek liderliğe yükseldi
Giresunspor maçı öncesi Okan Buruk'tan Mertens ve Torreira kararı
Giresunspor maçı öncesi Okan Buruk'tan Mertens ve Torreira kararı
Akıllara durgunluk veren olay: 2 yaşındaki çocuk kendisini sokan yılana öyle bir şey yaptı ki...
Akıllara durgunluk veren olay: 2 yaşındaki çocuk kendisini sokan yılana öyle bir şey yaptı ki...
KPSS sınav sorularının çalınması soruşturması genişletiliyor! Tüm sorular silinecek
KPSS sınav sorularının çalınması soruşturması genişletiliyor! Tüm sorular silinecek
PKK'nın sözde özel kuvvetler mensubu Mehdi Mıçı İstanbul'da yakalandı
PKK'nın sözde özel kuvvetler mensubu Mehdi Mıçı İstanbul'da yakalandı
İzmir'deki dehşet! Ezgi'den acı haber geldi cani halen bulunamadı
İzmir'deki dehşet! Ezgi'den acı haber geldi cani halen bulunamadı
2023 Ramazan bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?
2023 Ramazan bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?
La Liga'da transferde kesenin ağzını en çok Barcelona açtı
La Liga'da transferde kesenin ağzını en çok Barcelona açtı
İngiliz Ajansına açıkladı! Suudi Arabistan'dan 20 milyar dolar geliyor! Rusya'dan 7 milyar dolar geldi
İngiliz Ajansına açıkladı! Suudi Arabistan'dan 20 milyar dolar geliyor! Rusya'dan 7 milyar dolar geldi