AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan Kılıçdaroğlu'na YSK tepkisi: Çuvalladınız!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçmen listeleri ile ilgili sözlerine ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz açıklama yaptı. Yavuz, 'Bile bile suç işlediğini anlayınca önce suspus oldular. Şimdi de suç olan o çıkışı tevil etmenin derdine düştüler' dedi.

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Yüksek Seçim Kurulu'yla (YSK) ilgili iddialarda bulun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizim elimizdeki seçmen bilgileri YSK'nın elinde yok. Her bir seçmeni, ilk kez sandığa gidip oy kullanacak seçmenleri de biliyoruz." demişti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun bu iddiasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"4 ihtimal var, ya habersizler ya bilgisizler ya kendilerinde değiller ya da bile bile suç ikrarında bulunuyorlar." değerlendirmesini yapan Yavuz, şunları kaydetti:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, 'YSK'da olmayan bilgiler bizde var' demişti. Bile bile suç işlediğini anlayınca önce suspus oldular. Şimdi de suç olan o çıkışı tevil etmenin derdine düştüler. 'Suç işlemiş olmayalım, bilgisizliğimiz de anlaşılmasın' diye bugün bakın neler yapacaklar.

"İki şey diyecekler..."

Göreceksiniz iki şey diyecekler, 'Bilgileri YSK'dan aldık lakin o listelerde birkaç eksik bilgiye rastladık.', 'Listeleri YSK'dan aldık ancak verileri işledik.' Tamam da Sayın Genel Başkanınız öyle mi dedi. Milletimiz bunu yutmaz. Hiçbir tevil de sizi kurtarmaz. Çuvalladınız."