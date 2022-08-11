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Evlada son dokunuş... Küçük kardeşleri fenalaştı Şehit Mahsun Şimşek için son görev

Evlada son dokunuş... Küçük kardeşleri fenalaştı Şehit Mahsun Şimşek için son görev

KUZEY IRAK'ta şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek için memleketi Gaziantep'te tören düzenlendi. Şehidin son yolculuğuna uğurlanışında ailesi gözyaşlarına boğuldu.

Evlada son dokunuş... Küçük kardeşleri fenalaştı Şehit Mahsun Şimşek için son görev

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kuzey Irak’ta terör örgütü PKK hedeflerine yönelik düzenlediği Pençe-Kilit Operasyonu'nu sırasında teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek (25) için Gaziantep’te cenaze töreni düzenlendi.

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Evlada son dokunuş... Küçük kardeşleri fenalaştı Şehit Mahsun Şimşek için son görev

Adıyaman'ın Besni ilçesi Suvarlı köyü nüfusuna kayıtlı Şehit Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in ailesinin yaşadığı Gaziantep'te son yolcuğuna uğurlandı.

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Evlada son dokunuş... Küçük kardeşleri fenalaştı Şehit Mahsun Şimşek için son görev

Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Şimşek'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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Evlada son dokunuş... Küçük kardeşleri fenalaştı Şehit Mahsun Şimşek için son görev

Şehidin kardeşleri cenaze töreninde gözyaşına boğulurken şehidin küçük kardeşi fenalık geçirdi.

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