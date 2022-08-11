Düzce'de balı fazla kaçırıp komalık olan ayıya isim aranıyor!

DÜZCE'de fazla bal yiyen ayı komalık oldu. Vatandaşlar kovanların yanında buldukları ayıyı, veteriner hekime teslim etti. Görüntüler sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yer aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı da bitkin halde bulunan yavru boz ayının sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.Abone ol
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, Düzce'nin Yığılca ilçesinde baygın halde bulunan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibi tarafından tedavi altına alınan ayıya ilişkin görüntüler paylaşıldı.
Paylaşımda, "Düzce'de bitkin halde bulunan yavru boz ayımızın sağlık durumu iyi, ekiplerimiz tedavisine devam ediyor. Balın dozunu kaçıran sevimli 'kızımıza' bir isim verelim, adıyla yaşasın." ifadelerine yer verildi.