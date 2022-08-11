Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'dan anlamlı davranış! Makam aracını durdurup hemen yanına koştu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'nın Çankaya ilçesinde makam aracıyla giderken motosikletiyle kaza yapan kuryeyi gördü. Makam aracını durduran Oktay kuryeye yardım etti. Sağlık ekipleri gelene kadar yaralının yanından bir an olsun ayrılmayan Oktay'ın davranışı büyük takdir topladı.Abone ol
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'nın Çankaya ilçesinde motosikletiyle kaza yapan kuryeye yardım etti.
Dumlupınar Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önünde seyir halindeki otomobil ile kuryenin kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletli kurye Zeki D, yaralandı.
Bu sırada, "Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye" toplantısına başkanlık etmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konvoyu durdurup makam aracından inerek, yaralı sürücüyle ilgilendi.
Oktay, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri gelene kadar yaralının yanından ayrılmadı.
Ankara Şehir Hastanesine sevk edilen yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.