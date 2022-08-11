Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi yükseltti yüzde 35 indirim! Dengeyi bozanlar hizaya gelecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde DSİ tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralinin açılış törenine katıldı.. Cumhurbaşkanı Erdoğan kırmızı ette büyük baş için de indirim müjdesi vererek "Büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 indirimle satışa başlayacağız. Bu, piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kırmızı ette kuzu etinden sonra dana etinde de yapılacak indirimi duyurdu. Dana etinde yüzde 35'e kadar indirime gidileceğini duyuran Erdoğan diğer ürünler için de indirimleri duyurarak "Tarım Kredi Kooperatifi 30-40 çeşit ürününde de süratle indirime gidecek. Talimatımız şu, kar amacıyla çalışmayacaksın, vatandaşımı koruyacaksın" dedi.

Abdülhamid Han gemisinin sondaj için sefere çıkmasından rahatsız olan Yunanistan manşetlerine de değinen Erdoğan "Yunanistan çok rahatsız olmuş. Bu Erdoğan ne yapıyor demiş. Erdoğan görevini yapıyor." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 34 hidroelektrik santralinin açılışında yaptığı konuşmadan satır başları:

-Sudan elektrik üretimi çevre kirliliğine yol açmayan ve kalitesini bozmayan özelliğiyle öne çıkmaktadır. Barajlar sulamadan balıkçılığa pek çok kaynağı da beraberinde getiriyor. Hükümete geldiğimizde hidroelektrik yatırımları seferberliği başlattık.

Baraj sayısı 930'a çıktı

-Kapasitemizi 44 milyar kilovatsaatten (kWh) 110 milyar kilovatsaate (kWh) çıkardık. Ülkemizde yanan her 3 lambadan birinin elektriği su kaynaklarımızdan gelmektedir. Şimdi toplam baraj sayımız 930'u bulmuştur.

-Türkiye'nin elde ettiği her kazanımı sanki başına inmiş balyoz gibi görerek kötüleştirmeye çalışanları üzüntüyle takip ediyorum. Kendi milletinin felaketinden medet umanların yaşadığı bir başka yer var mıdır bilmiyorum. 18 Mart Çanakkale Köprüsü başlarken bizimle dalga geçtiler, bu olur mu? Bunlara göre olmaz çünkü iki kulenin açıklık mesafesi dünyada eşi benzeri olmayan bir köprüyü yapıyorsunuz. Bunların aklı bunu almaz. Şimdi 6 dakikada geçiyorsun. Aynı şeyi Osmangazi'de yaptık, Yavuz Sultan Selim'de yaptık. Bunlar kalkacak da Şanlıurfa ile Adıyaman'ı köprüyle buluşturacak. Bunlar medeniyet deyince İstanbul, İzmir, Ankara bunları anlıyor. Biz Batı'da ne varsa Güney'de Güneydoğu'da o olacak dedik.

-Şehir hastaneleri kuruyoruz değil mi? Ankara'da birinciyi açtık, ikinciyi de açıyoruz. İstanbul iki tane şehir hastanesine sahip oluyor. Arkadan Ankara geliyor, İzmir geliyor. Biz laf değil iş üretiyoruz, biz yaparız. Tarımdan istihdama.

-Marketlerde benim vatandaşlarımı zora sokanlar. Tarım Kredi Kooperatafi Başkanı ile de konuştum. Bakanımla gerekenleri hallettik. Koyun kuzu etinde yüzde 25 indirim. Büyükbaş hayvanlarda yüzde 30-35 indirimlerle satışa başlayacağız. Piyasanın dengesini bozanları bu hizaya getirecek.

-Tarım Kredi olarak kıymada ette mi sadece hayır, şeker buğday, zeytinyağı ayçiçeği yağı bütün bunlarda da 20-30 çeşitte olacak. Sen kar amacıyla çalışmayacaksın, benim vatandaşımı koruyacaksın. Şimdi Tarım Kredi Kooperatifi çalışmalarını hızlandıracak.

Hele bir doğal gazımızı çıkaralım

-Hele bir doğal gazımızı çıkaralım. Doğal gazı çıkardığımız andan itibaren tüm bölgede havanın nasıl değiştiğini göreceksiniz. Yunanistan çok rahatsız olmuş. Bu Erdoğan ne yapıyor demiş. Erdoğan görevini yapıyor. Bu gemi dünyada ilk. Yıllarca paramızla sondaj yaptıracak gemi kiralayamazdık.