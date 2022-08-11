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'Kızım kaçırıldı' diye Twitter'ı yıktı Antalya'da annenin foyası ortaya çıktı

'Kızım kaçırıldı' diye Twitter'ı yıktı Antalya'da annenin foyası ortaya çıktı

ANTALYA'da, kızının kaçırıldığı iddiasıyla sosyal medyadan yardım çağrısı yapan yabancı uyruklu bir kadın emniyeti harekete geçirdi. Yapılan araştırmalar neticesinde gerçek bambaşka çıktı. Gözaltına alınan anne ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Antalya Alanya'da oturan yabancı uyruklu Y.P., sosyal medyadan 6 Ağustos'ta yaptığı paylaşımda, araç plakasıyla beraber 4 yaşındaki kız çocuğu E.P.'nin kaçırıldığını iddia ederek, yardım istedi.

Y.P., paylaşımında, "2 gün önce bir kız çocuğu kaçırıldı. İsmi E., 4 yaşında, boy 120 santim ve Türkçe ile Felemenkçe konuşabiliyor. Lütfen bu tweet'i oldukça yayalım ve yardımcı olalım" dedi.

Kısa sürede yüzlerce paylaşımla yayılan çağrının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü, harekete geçti.

İnceleme başlatan polis ekipleri, detaylı çalışma ile olayın aslını ortaya çıkardı. Sosyal medyadan yardım çağrısı yapan anne Y.P.'nin, velayeti bir süre önce boşandığı baba F.P.'de olan kızını görüş izninde alarak geri getirmediği, şehir dışındaki babanın Alanya'ya gelip, çocuğunu alarak götürdüğü tespit edildi.

İnceleme sonrası anne Y.P., polis ekiplerince gözaltına alındı. İfadesinin ardından Y.P., serbest bırakıldı.

Babadan paylaşım
Kızına kavuşan baba ise sosyal medyadan paylaştığı bu karenin altına şu notu yazdı: Ece takip edildi ve sağ salim evine döndü. Yardım için teşekkürler!

Kaynak: Sabah

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