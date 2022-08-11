Eşini öldürüp ‘gururlu hissediyor’ paylaşımı yaptı! Katil koca...

ÇANAKKALE’de eşini tüfekle öldürdükten sonra, sosyal medyada ‘Gururlu hissediyor’ diye paylaşım yapan katil zanlısı adliyeye sevk edildi. Zanlı, emniyet çıkışında gazetecilerin ‘Neden öldürdün’ sorusuna ise, “Haber yapmayın beni. Namussuzluk yaptığı için öldürdüm” diyerek cevap verdi.

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Çanakkale’nin Ezine ilçesinde meydana gelen olayda, G.K. boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşe K.'yi kayınpederinin evinde tüfekle vurarak öldürdü.

Cinayetin ardından G.K suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen G.K , emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyet çıkışında gazetecilerin neden yaptın sorusuna, “Haber yapmayın beni. Namussuzluk yaptığı için öldürdüm” dedi.

G.K cinayetin ardından bir sosyal medya platformunda durum kısmında, ‘Gururlu hissediyor’ şeklinde yaptığı paylaşımda işe “Ayşe Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ben namusumu temizledim, herkese duyurulur” ifadelerine yer vermişti