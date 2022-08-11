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Denizli'de gastronomi öğrencisi Büşra hayatını kaybetti

Denizli'de gastronomi öğrencisi Büşra hayatını kaybetti

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Büşra Erkek, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

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PAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalında Yüksek Lisans öğrenimine devam eden 25 yaşındaki Büşra Erkek, aniden rahatsızlandı. Genç kızın fenalaştığını gören arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunarak yardım talep etti.

Sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Büşra Erkek, hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Genç kız, Afyonkarahisar'ın Çıkrık beldesinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Büşra Erkek’ten gelen acı haber, PAÜ camiasında büyük üzüntü oluşturdu. Büşra Erkek’in arkadaşları, sosyal medya hesabı üzerinden başsağlığı mesajını yayımladı. Yayımlanan mesajda, "Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Büşra Erkek, kalp rahatsızlığı sonucu vefat etmiştir. Değerli arkadaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.

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