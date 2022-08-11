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Oturduğunuz ilçede en çok nereli yaşıyor? TÜİK'ten çarpıcı veri! İstanbul'da ilçe nüfusları

Oturduğunuz ilçede en çok nereli yaşıyor? TÜİK'ten çarpıcı veri! İstanbul'da ilçe nüfusları

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) İstanbul'la ilgili ilginç bir veri paylaştı. İstanbul'da ilçe nüfuslarını açıklayan TÜİK, hangi ilçede en çok nereli yaşıyor? Sorusuna da yanıt verdi. Sivas'ın birden fazla ilde lider olması dikkat çekti.

Oturduğunuz ilçede en çok nereli yaşıyor? TÜİK'ten çarpıcı veri! İstanbul'da ilçe nüfusları

Adalar Nüfusu: 16 bin 372 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: İstanbul

139
Oturduğunuz ilçede en çok nereli yaşıyor? TÜİK'ten çarpıcı veri! İstanbul'da ilçe nüfusları

Şile Nüfusu: 41 bin 627 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: İstanbul

239
Oturduğunuz ilçede en çok nereli yaşıyor? TÜİK'ten çarpıcı veri! İstanbul'da ilçe nüfusları

Çatalca Nüfusu: 76 bin 131 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: İstanbul

339
Oturduğunuz ilçede en çok nereli yaşıyor? TÜİK'ten çarpıcı veri! İstanbul'da ilçe nüfusları

Beşiktaş Nüfusu: 178 bin 938 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

439