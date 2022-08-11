Oturduğunuz ilçede en çok nereli yaşıyor? TÜİK'ten çarpıcı veri! İstanbul'da ilçe nüfusları
TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) İstanbul'la ilgili ilginç bir veri paylaştı. İstanbul'da ilçe nüfuslarını açıklayan TÜİK, hangi ilçede en çok nereli yaşıyor? Sorusuna da yanıt verdi. Sivas'ın birden fazla ilde lider olması dikkat çekti.
Adalar Nüfusu: 16 bin 372 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: İstanbul
139
Şile Nüfusu: 41 bin 627 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: İstanbul
239
Çatalca Nüfusu: 76 bin 131 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: İstanbul
339
Beşiktaş Nüfusu: 178 bin 938 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas
439