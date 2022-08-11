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Nimete bile saygıları yok! Tavuk dönerin arasından uyuşturucu çıktı

Nimete bile saygıları yok! Tavuk dönerin arasından uyuşturucu çıktı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda tavuk dönerin arasına gizlenmiş 2.60 gram metamfetamin ele geçirildi.

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Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ilçesi girişinde oluşturdukları uygulama noktasında şüpheli bir aracı çevirerek arama yaptı.

Aramada aracın farklı yerlerinde toplam 148 gram metamfetamin adlı uyuşturucu ele geçirilirken, ele geçirilen uyuşturucuların bir kısmının tavuk dönerin arasına gizlenmesi polisleri şaşkına çevirdi. E.B. ve M.S. adlı 2 kişi gözaltına alınırken, uyuşturucu maddelere imha edilmek üzere el konuldu.

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