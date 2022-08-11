Utku Çoşkun kimdir, kaç yaşında Duy Beni Ozan Utku Coşkun dizileri

Star TV'nin ilk bölümü ile büyük ses getiren dizisi Duy Beni bu akşam 6. bölümü ile ekrana gelecek. İşlerin iyice karışacağı bu akşamki bölüm yine soluksız izlenecek. Dizinin oyuncu kadrosu da merakla takip ediliyor. Özellikle dizide Ozan karakterine hayat veren ve evlatlık olduğunu büyük bir sır gibi saklayan genç oyuncu Utku Çoşkun kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldı?

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Star TV'nin yeni gençlik dizisi Duy Beni ile bu akşam 6. bölümü ile ekrana gelecek. Dizinin konusu kadar oyuncu kadrosu da şimdiden ses getirdi. Duy Beni dizisi oyuncu kadrosunda Berk Hakman, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir, Burak Can gibi genç yetenekler var. Duy Beni dizisi uyarlama mı sorusu ise merak edilenlerden. Duy Beni dizisi uyarlama değil fakat Netflix dizisi Elitte olan benzerliği sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmayan bir detay. Duy Beni dizisi Beşiktaş ve Galata gibi mekanlarda çekiliyor.

Özellikle dizide Ozan karakterine hayat veren genç oyuncu Utku Çoşkun kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldı?

Oyuncular: Berk Hakman, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir, Burak Can, Sümeyye Aydoğan, Feride Çetin, Aytaç Uşun, Meltem Akçöl, Alper Atak, Bedia Ener, Hamdi Alp, Utku Coşkun, Taha Bora Elkoca, Gökçe Güneş Doğrusöz, Jasmin Berkiş, Yeliz Akay, Cemre Özşişman, Dilara Sümbül, Beste Kaptanoğlu, İbrahim Yıldız, Durul Bazan, Murat Daltaban

Utku Çoşkun kimdir: Duy Beni dizisinde Ozan karakterini canlandıracak olan oyuncumuz Utku Çoşkun, aynı zamanda müzisyendir. Kadir Has Üniversitesi’de tiyatro eğitimi alan Utku Çoşkun, İdil İletişim Menajerlik şirketine bağlı olarak çalışmaktadır. Kamera karşısına ilk defa 2006 yılında Sadi Adli Kişi filmiyle geçen Utku Çoşkun aynı zamanda tiyatro oyuncusudur ve hala aktif olarak sahne almaktadır. Duy Beni dizisiyle anlaşma sağlayan oyuncumuz kamera karşısına en son 2019 yılında Hekimoğlu dizisiyle geçmiştir.

Utku Çoşkun Resmi İnstagram Hesabı

Duy Beni dizisinde yer alan oyuncumuz Utku Çoşkun sosyal medyada da oldukça aktiftir. Resmi İnstagram hesabından sık sık paylaşım da bulunan oyuncumuzun Instagram da 51 gönderisi ve 218K takipçisi vardır. Utku Çoşkun’un resmi İnstagram hesabı: @utkucoskun__