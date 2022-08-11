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Kız arkadaşına evlilik teklifi yapmaya gidiyordu! Başına gelene bakın

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kız arkadaşına evlilik teklifi yapmaya gidiyordu! Başına gelene bakın

İSTANBUL Küçükçekmece’de kız arkadaşına evlilik teklifi yapmaya giden Kemal Özbey, otomobilin devrilmesi sonucu yaralandı.

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Kız arkadaşına evlilik teklifi yapmaya gittiği öğrenilen Kemal Özbey henüz belirlenemeyen nedenle otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil park halindeki bir otomobile çarparak devrildi. Sürücü ise araç içinde sıkışarak yaralandı.

Özbey, ilk kontrolünün ardından hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili konuşan görgü tanığı esnaf Rıfat Doğu, “Müşteriye bakarken bir ses duydum, kafamı döndüğümde baktım araba ters dönmüş. Çocuğun durumu iyi, sonra ambulans çağırdık, hastaneye götürdüler” diye konuştu.

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