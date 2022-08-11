Bakanlıktan fahiş fiyat operasyonu: Bin 172 firmaya fahiş fiyat cezası kesildi

2021 yılı sonuna doğru enflasyonun hızlı ilerleyişiyle piyasının fiyatlarını daha da katlayan firmalara Ticaret Bakanlığı'nın verdiği cezalar ortaya çıktı.

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Ticaret Bakanlığı’nın 2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’nda fahiş fiyat şikayetleri üzerine yapılan denetimler ve bu denetimler sonucunda verilen cezalar hakkında bilgi verildi. Buna göre ilk altı ayda 61 bin 688 firma denetlendi, bin 172 firmaya fahiş fiyat cezası verildi.

Yılbaşından itibaren başta gıda fiyatları olmak üzere pek çok üründe fiyat artışı yaşandı. Bu fiyat artışlarının fahiş seviyede olup olmadığı Ticaret Bakanlığı tarafından denetlendi. Ocak ayı başından Haziran ayı sonuna kadar vatandaşların yaptığı fahiş fiyat ve KDV indirimine uymama şikayetleri kapsamında 61 bin 688 firmaya yönelik şikâyet değerlendirildi.

81 ilde denetim yapıldı

Sputnik'in haberine göre, bakanlığın 2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’nda“Bakanlığımıza intikal eden fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa yönelik şikâyet başvurularına istinaden başta büyükşehirler olmak üzere, ticaret il müdürlükleri koordinasyonunda 81 ilde denetimler gerçekleştirilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Denetimler sonucunda ceza kesildi

Haksız fiyat denetimleri kapsamında toplam 39 bin 810 firma yönelik denetim yapıldığı belirtilen raporda bu kapsamında 227 bin 630 ürün denetlendiği ifade edildi. Ayrıca KDV indirimi sonrasında da deneti gerçekleştiği belirtilen raporda “14.02.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe giren KDV indiriminden sonra 21 bin 878 firma ve 105 bin 238 ürüne ilişkin denetim gerçekleştirilmiştir. Yürütülen denetimler kapsamında toplam bin 172 firma/şahıs hakkında fahiş fiyat artışı nedeniyle toplam 39 milyon 917 bin 478 TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir” denildi.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu da ceza kesti

Bakanlığın raporunda “Ocak-Haziran 2022 döneminde Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından gerçekleştirilen 5 toplantıda 276 firmaya fahiş fiyat artışı yaptıkları gerekçesiyle toplam 14 milyon 469 bin 050 TL para cezası uygulanmıştır” denildi.