Brezilya'da falcıların yatağından çıktı! Değerini duyan inanamıyor

BREZİLYA polisi, falcılık yapan dolandırıcılık çetesine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 16 adet tablo ele geçirdi. Ele geçirilenler arasında ünlü bir ressama ait 48 milyon sterlin değerindeki çalıntı tablo da yer aldı.

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Brezilya polisi, Ipanema'daki bir eve yaptığı baskını kamera kaydına aldı. Baskının videosunu izleyen sanatseverler içlerinde Sol Poente'nin de olduğu tabloları görünce heyecanlandı.

Brezilya'nın en ünlü ressamlarından modernist Tarsila do Amaral'a ait tablo, falcılık kisvesi altında dolandırıcılık yapan çeteye yönelik operasyon sırasında yatağın altında ele geçirildi.

Yaklaşık 48 milyon sterlin değerindeki sanat eserinin, Rio'da yaşlı kadını dolandıran çeteye polisin düzenlediği operasyon sırasında bulunduğu bildirildi.

Kurbandan çalındığı bildirilen diğer sanat eserleri arasında modernist usta Di Cavalcanti'nin Maskaradası ve diğer iki Amaral tablosu olan Pont-Neuf ve O Sono vardı. Çalınan diğer iki tablonun da on milyonlarca pound değerinde olduğu bildiriliyor. Ele geçirilen tablolar arasında Tarsila do Amaral'a ait 1929 tarihli yağlı boya tablosu Sol Poente'nin (Batan Güneş) olduğunu doğrulayan polis, sanat severleri heyecanlandırdı.

Hırsızların çaldığı 16 tablonun 114 milyon sterlin değerinde olduğu ifade edildi.