BIST 2.866
DOLAR 17,96
EURO 18,56
ALTIN 1.035,39
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bursa'da fabrikada feci olay! İşçiler fenalaştı acı haber geldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bursa'da fabrikada feci olay! İşçiler fenalaştı acı haber geldi

BURSA'nın Gemlik ilçesinden son gelen haber feci! Gübre fabrikasında kimyasal maddeden etkilenen 3 işçiden biri hayatını kaybetti.

Abone ol

İlçedeki bir gübre fabrikasında amonyak tankında çalışan işçilerden bazıları fenalaştı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD'a bağlı Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekibi de bölgeye geldi.

Sağlık ekipleri, kimyasal maddeden etkilenen Halil İbrahim Aytaç, Zafer Yıldırım ve Muhammet Neyaman'ı Gemlik Devlet Hastanesi'ne götürdü.

İşçilerden Muhammet Neyaman, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Avrupa kıtası kuraklık yüzünden ekonomik sıkıntıya düşebilir
Avrupa kıtası kuraklık yüzünden ekonomik sıkıntıya düşebilir
Babacan’ın canlı yayınında ‘Erdoğan’ sloganları Denizli'de tansiyon yükseldi
Babacan’ın canlı yayınında ‘Erdoğan’ sloganları Denizli'de tansiyon yükseldi
Utku Çoşkun kimdir, kaç yaşında Duy Beni Ozan Utku Coşkun dizileri
Utku Çoşkun kimdir, kaç yaşında Duy Beni Ozan Utku Coşkun dizileri
Sürücüler dikkat! FSM'de asfalt yenileme çalışması Karayolları tarihi duyurdu
Sürücüler dikkat! FSM'de asfalt yenileme çalışması Karayolları tarihi duyurdu
Çin'den Tayvan krizinde ABD'nin peşine takılmayın çağrısı
Çin'den Tayvan krizinde ABD'nin peşine takılmayın çağrısı
Sigaraya yine zam geliyor! 2022'de 10 lira zam gelmişti yenisi geliyor
Sigaraya yine zam geliyor! 2022'de 10 lira zam gelmişti yenisi geliyor
Sümeyye Aydoğan kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı? Sümeyye Aydoğan boyu ve kilosu
Sümeyye Aydoğan kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı? Sümeyye Aydoğan boyu ve kilosu
Olaf Scholz'dan Rus turistlere vize yasağına veto
Olaf Scholz'dan Rus turistlere vize yasağına veto
'Kızım kaçırıldı' diye Twitter'ı yıktı Antalya'da annenin foyası ortaya çıktı
'Kızım kaçırıldı' diye Twitter'ı yıktı Antalya'da annenin foyası ortaya çıktı
Maymun çiçeği vaka sayısında ürküten rakamlar! Yüzde 99 bakın hangi cinsiyet?
Maymun çiçeği vaka sayısında ürküten rakamlar! Yüzde 99 bakın hangi cinsiyet?