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Türk askeri Kosova'nın doğusunda devriye gezdi

Türk askeri Kosova'nın doğusunda devriye gezdi

KOSOVA Barış Gücü (KFOR) bünyesindeki Türk Temsil Heyet Başkanlığında görevli Türk askerleri, Kosova'nın doğu bölgesinde müstakil devriye gerçekleştirdi.

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KFOR tarafından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) askerlerinin Kosova'nın doğusundaki görev bölgesinde yayan devriye gezdiği ifade edildi.

Açıklamada, Türk askerlerinin bu devriyeyi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 sayılı kararı uyarınca Kosova'daki tüm topluluklar için güvenli çevre ve hareket özgürlüğü sağlamak amacıyla yaptığı belirtilerek "Bu gibi devriyelerin gerçekleştirilmesi, sahada istikrarlı ve barışçıl bir Kosova'nın sürekli gelişiminin sağlanması ve AB, NATO ve bölgedeki kilit ortaklar arasında gerekli diyaloğun sağlanması açısından kilit öneme sahiptir." ifadesi kullanıldı.

Kosova'da başta KFOR bünyesinde Türkiye olmak üzere, NATO üyesi ve diğer ortaklar dahil 27 ülkeden yaklaşık 3 bin asker görev yapıyor.

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