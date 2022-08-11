Gökçe Güneş Doğrusöz kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı? Gökçe Güneş Doğrusöz boyu kilosu

Star TV'nin ilk bölümü ile büyük ses getiren dizisi Duy Beni bu akşam 6. bölümü ile ekrana gelecek. İşlerin iyice karışacağı bu akşamki bölüm yine soluksız izlenecek. Dizinin oyuncu kadrosu da merakla takip ediliyor. Özellikle dizide Gerçek Koleji'ne burslu giren Ayşe karakterine hayat veren Gökçe Güneş Doğrusöz kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?

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Star TV'nin yeni gençlik dizisi Duy Beni ile bu akşam 6. bölümü ile ekrana gelecek. Dizinin konusu kadar oyuncu kadrosu da şimdiden ses getirdi. Duy Beni dizisi oyuncu kadrosunda Berk Hakman, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir, Burak Can gibi genç yetenekler var. Duy Beni dizisi uyarlama mı sorusu ise merak edilenlerden. Duy Beni dizisi uyarlama değil fakat Netflix dizisi Elitte olan benzerliği sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmayan bir detay. Duy Beni dizisi Beşiktaş ve Galata gibi mekanlarda çekiliyor. Peki dizide Gerçek Koleji'ne burslu giren Ayşe karakterine hayat veren Gökçe Güneş Doğrusöz kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?

Duy Beni Dizisi Ayşe Karakterini canlandıran oyuncunun gerçek adı Gökçe Güneş Doğrusöz 2004 yılında dünyaya gelmiştir. Lise eğitimlerini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesinde tamamlamıştır. Lise sonrasında Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk üzerine eğitimler almıştır.

Şimdilerde Duy Beni Dizisi oyuncu kadrosunda yer alan oyuncu 2016 yılında Aynaklar isimli kısa film ile ilk olarak kameralar karşısına çıkmıştır. Oyuncunun rol aldığı diğer projeler ise şunlardır.

Duy Beni (2022)

Elli Kelimelik Mektuplar (2020)

Zuhal (2019

Aynalar Kısa Film (2016)

Resmi instagram hesabı kullanıcı ismi @gokcegunesdogrusoz ‘dur.