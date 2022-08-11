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Eren Bülbül'ün son fotoğrafı çıktı! Saldırıdan 10 dakika önce astsubay çekmiş

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Eren Bülbül'ün son fotoğrafı çıktı! Saldırıdan 10 dakika önce astsubay çekmiş

TRABZON'da teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün aynı saldırıda şehit düşen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik tarafından çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı. Teröristlerle çatışmadan 10 dakika öncesi...

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Maçka kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, şehit olmadan dakikalar önce kendi telefonu ile 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün de aralarında bulunduğu grubun fotoğrafını çekti.

Eren Bülbül’ü korumak için hain terör örgütünün silahından çıkan 41 kurşunla şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in cep telefonu kamerasıyla çektiği fotoğraf karesi görenleri duygulandırdı.

Şehit Ferhat Gedik’in çektiği fotoğrafta askerlerle birlikte Eren Bülbül de görülüyor.

Bu fotoğraf karesinden 10 dakika sonra çıkan çatışmada Eren Bülbül ile Ferhat Gedik’in şehit olduğu öğrenildi.

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