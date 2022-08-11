Polis oyuncak ayının nefes aldığını fark etti ve... İçinden çıkan şok etti

İNGİLTERE'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Polis tarafından aranan bir genç, evinde oyuncak bir ayı içerisinde saklanırken bulundu. Yakalıp gözaltına alınan genç 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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İngiltere'nin Manchester kentinde 18 yaşındaki bir genç, araba hırsızlığı ve benzin istasyonundan yakıt çalma suçlarından aranıyordu.

Yapılan inceleme sonucu bir adrese baskın düzenleyen İngiliz polisi, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Polislerden biri, evde bulunan büyük bir oyuncak ayının 'nefes aldığını' fark etti. Ayıyı inceleyen polisler içine gizlenen genci buldular.

Gencin oyuncak ayıyı yırttığı ve fark edilmemek için bir şekilde kendini astarın içine sıkıştırmayı başardığı belirtildi.

Tutuklanan genç, dokuz ay hapis cezasına çarptırıldı.