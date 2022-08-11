Şarkıcı Bengü'nün kızının son halini görenler şok oldu! Üçüncü yaş günü kutlamasından çok özel görüntüler
Ünlü Şarkıcı Bengü'nün kızı Zeynep geçtiğimiz gün üç yaşına girdi. Minik kızının doğum gününden paylaşım yapan Bengü'nün fotoğraflarını görenler şok oldu. "Resmen kopyası" yorumları yapıldı.
2018 yılında Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Bengü 2021'in kasım ayında 2. kez anne olma duygusunu tatmıştı. Ünlü şarkıcı ilk çocuğu Zeynep'in geçtiğimiz gün üçüncü yaş gününü kutladı. Bengü'nun sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafları görenler şaştı kaldı.
Bengü, 2018’de iş insanı Selim Selimoğlu ile nikâh masasına oturmuştu. Ağustos 2019’da kızları Zeynep'i kucağına alan şarkıcının kızı 3 yaşına girdi.
2021 yılının Kasım ayında ise ikinci kez anne olan Bengü, bebeğine Selim adını verdi.
Kızının 3. yaşını kutlayan Bengü, sosyal medya hesabından fotoğraf da paylaştı.