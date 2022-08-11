İsveç teröristlere sahip çıkıp, dolandırıcıyı iade ediyor

NATO mutabakatı kapsamında Türkiye ile terör örgütlerine karşı işbirliği sözü veren İsveç, Türkiye'nin istediği hiçbir teröristi iade etmezken, bugün bir dolandırıcıyı iade etme kararı alarak algı oluşturmaya çalıştı.

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NATO Zirvesi'nde imzalanan mutabakat kapsamında Finlandiya ile beraber terör örgütlerine yönelik işbirliği anlaşması imzalayan İsveç, bugüne kadar Türkiye'nin terör örgütleri PKK ve FETÖ mensuplarına yönelik iade taleplerini cevapsız bıraktı.

Aynı İsveç, bugün dolandırıcılıktan aranan bir suçluyu Türkiye'ye iade ederek, "suçluları iade ediyoruz" algısı oluşturmaya çalıştı.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Türkiye'nin dolandırıcılık suçundan kırmızı bültenle aradığı 35 yaşındaki bir kişinin Türkiye'ye iade edilmesine karar verdiği belirtildi.

Yargıtayın kararını değerlendiren İsveç Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson, bunun rutin bir durum olduğuna işaret etti.

Reuters'a açıklamada bulunan İsveç Adalet Bakanı Morgan Johansson, "Bu normal rutin bir konu. Adı geçen şahıs bir Türk vatandaşı ve Türkiye'de 2013 ve 2016 yıllarında dolandırıcılık suçlarından ceza almış." dedi.

"İadesine engel bir durum yok"

Johansson "Yüksek mahkeme bu konuyu inceledi ve şahsın iadesine engel teşhis eden bir durum olmadığına kanaat getirdi." dedi.

Türkiye'nin terör listesi sorusunu yanıtsız bıraktı

İsveç Adalet Bakanlığı sözcüsü, şahsın Türkiye'nin ilettiği listede olup olmadığı sorusuna yanıt vermedi.

NATO anlaşması kapsamında Türkiye, İsveç'e iadesini istediği suçluların bir listesini verdi. Ankara, listeyi iletmesinin ardından listedekilerin iadesinin başlamamasından dolayı rahatsızlığını dile getirmişti.

2011 yılından beri İsveç'te yaşayan ve bu süre içinde sığınma başvurusu da bulunan kişinin, dolandırıcılıktan Türkiye'de 14 yıl hapis cezası bulunduğu kaydedildi.

İade edilmemek için din değiştirmiş

Söz konusu kişinin Türkiye'ye iade edilmemek için din değiştirerek Hristiyanlığa geçtiği öne sürüldü.