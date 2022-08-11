BIST 2.868
DOLAR 17,95
EURO 18,55
ALTIN 1.032,58
HABER /  GÜNCEL

İsveç teröristlere sahip çıkıp, dolandırıcıyı iade ediyor

İsveç teröristlere sahip çıkıp, dolandırıcıyı iade ediyor

NATO mutabakatı kapsamında Türkiye ile terör örgütlerine karşı işbirliği sözü veren İsveç, Türkiye'nin istediği hiçbir teröristi iade etmezken, bugün bir dolandırıcıyı iade etme kararı alarak algı oluşturmaya çalıştı.

Abone ol

NATO Zirvesi'nde imzalanan mutabakat kapsamında Finlandiya ile beraber terör örgütlerine yönelik işbirliği anlaşması imzalayan İsveç, bugüne kadar Türkiye'nin terör örgütleri PKK ve FETÖ mensuplarına yönelik iade taleplerini cevapsız bıraktı.

Aynı İsveç, bugün dolandırıcılıktan aranan bir suçluyu Türkiye'ye iade ederek, "suçluları iade ediyoruz" algısı oluşturmaya çalıştı.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Türkiye'nin dolandırıcılık suçundan kırmızı bültenle aradığı 35 yaşındaki bir kişinin Türkiye'ye iade edilmesine karar verdiği belirtildi.

Yargıtayın kararını değerlendiren İsveç Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson, bunun rutin bir durum olduğuna işaret etti.

Reuters'a açıklamada bulunan İsveç Adalet Bakanı Morgan Johansson, "Bu normal rutin bir konu. Adı geçen şahıs bir Türk vatandaşı ve Türkiye'de 2013 ve 2016 yıllarında dolandırıcılık suçlarından ceza almış." dedi.

"İadesine engel bir durum yok"
Johansson "Yüksek mahkeme bu konuyu inceledi ve şahsın iadesine engel teşhis eden bir durum olmadığına kanaat getirdi." dedi.

Türkiye'nin terör listesi sorusunu yanıtsız bıraktı
İsveç Adalet Bakanlığı sözcüsü, şahsın Türkiye'nin ilettiği listede olup olmadığı sorusuna yanıt vermedi.

NATO anlaşması kapsamında Türkiye,  İsveç'e iadesini istediği suçluların bir listesini verdi. Ankara, listeyi iletmesinin ardından listedekilerin iadesinin başlamamasından dolayı rahatsızlığını dile getirmişti.

2011 yılından beri İsveç'te yaşayan ve bu süre içinde sığınma başvurusu da bulunan kişinin, dolandırıcılıktan Türkiye'de 14 yıl hapis cezası bulunduğu kaydedildi.

İade edilmemek için din değiştirmiş
Söz konusu kişinin Türkiye'ye iade edilmemek için din değiştirerek Hristiyanlığa geçtiği öne sürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Örgüt adına bombalı eylem yapacaktı! İstanbul’da yakalanan PKK’lı Mehdi Mıhçı tutuklandı
Örgüt adına bombalı eylem yapacaktı! İstanbul’da yakalanan PKK’lı Mehdi Mıhçı tutuklandı
Gökçe Güneş Doğrusöz kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı? Gökçe Güneş Doğrusöz boyu kilosu
Gökçe Güneş Doğrusöz kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı? Gökçe Güneş Doğrusöz boyu kilosu
Bakan Yanık’tan 4 milyon haneye doğal gaz yardımı müjdesi
Bakan Yanık’tan 4 milyon haneye doğal gaz yardımı müjdesi
Kuşadası Körfezi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem
Kuşadası Körfezi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem
Duy Beni dizisi uyarlama mı Kore dizisi mi? Duy Beni orjinali nasıl?
Duy Beni dizisi uyarlama mı Kore dizisi mi? Duy Beni orjinali nasıl?
Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna flaş cevap!
Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna flaş cevap!
Covid-19 mu, klima çarpması mı? Uzman isim uyardı: Bu belirtiler karıştırılabiliyor
Covid-19 mu, klima çarpması mı? Uzman isim uyardı: Bu belirtiler karıştırılabiliyor
Duy Beni dizisi Melisa gerçekte kim oynuyor? Sümeyye Aydoğan boyu kaç, dizileri
Duy Beni dizisi Melisa gerçekte kim oynuyor? Sümeyye Aydoğan boyu kaç, dizileri
Başakşehir Breidablik (CANLI YAYIN)
Başakşehir Breidablik (CANLI YAYIN)
Konyaspor Vaduz (CANLI YAYIN)
Konyaspor Vaduz (CANLI YAYIN)