Bankadan parasını çekemeyince herkesi rehin almıştı: Lübnan’daki rehine krizi saatler sonra sona erdi!

LÜBNAN'ın başkenti Beyrut'ta hesabındaki 200 bin dolar parayı çekemeyen ve müşterileri rehin alan silahlı şahıs, bankadaki parasının 35 bin dolarlık kısmının ödenmesini kabul ederek saatler sonra güvenlik güçlerine teslim oldu.

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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 42 yaşındaki Bassam al-Sheikh Hussein, bir bidon benzin ve silahla Hamra semtindeki Federal Banka şubesine gelerek banka hesabında bulunan yaklaşık 200 bin doları çekmek istemiş, olumsuz yanıt alınca ise 5’i banka çalışanı olmak üzere toplam 6 kişiyi rehin almıştı. Saatler süren rehine krizinin ardından Hussein, bankadaki parasının 35 bin dolarlık kısmının ödenmesini kabul ederek teslim olurken, olayda kimsenin yaralanmadığı belirtildi. Güvenlik güçleri tarafından bankadan dışarı çıkarılan silahlı şahıs, olay sırasında dışarıda toplanan kalabalığa el salladı. Rehine krizi sırasında ise bankanın önünde toplanan kalabalık ise "Kahrolsun bankaların yönetimi" ve “Bassam sen bir kahramansın” sloganları attı.

Babasının tedavi masrafları için parasını çekmek istemiş

Hussein’in banka çalışanı tarafından para çekme talebi reddedilince, yakınlarının hastanede olduğunu bağırmaya başladığı ve ardından silahını çıkardığı belirtilmişti. Saldırganın olay yerinde olan kardeşi Atef al-Sheikh Hussein medyaya yaptığı açıklamada, kardeşinin babasının tıbbi masraflarını ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için parasını çekmek istediğini ifade etmişti. Hussein’in babasının hastanede olduğu ve tedavi masrafının 50 bin dolar tuttuğu aktarıldı.

Ekonomik kriz nedeniyle para çekme işlemleri sınırlandırılmıştı

Ekonomik krizin 2019’dan bu yana sürdüğü Lübnan'da bankalardan para çekme işlemlerine kısıtlama getirilmişti. Bankalar, hastane bakımı da dahil olmak üzere insani vakalar için istisnalar yaptıklarını öne sürerken, mudiler ve temsilcileri bu muafiyetlerin nadiren uygulandığını ifade etti.