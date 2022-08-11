BIST 2.868
DOLAR 17,95
EURO 18,54
ALTIN 1.032,89
HABER /  DÜNYA

26 ülkeden Ukrayna’ya askeri yardım sözü! "Rusya birçok konuda başarısız oldu"

26 ülkeden Ukrayna’ya askeri yardım sözü! "Rusya birçok konuda başarısız oldu"

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’ta Danimarka, İngiltere ve Ukrayna'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen bağış konferansında 26 ülkeden Ukrayna'ya 1,55 milyar dolarlık askeri yardım sözü verildi.

Abone ol

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları yaklaşık 6 aydır devam ederken, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’ta Danimarka, İngiltere ve Ukrayna'nın ortak ev sahipliğinde Ukrayna için bağış konferansı düzenlendi. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve Danimarka Savunma Bakanı Morton Bodskov'un katılımıyla gerçekleşen bağış konferansında bakanlar, Ukrayna'ya gelişmiş ek mali yardımla beraber silah sistemleri, askeri eğitim, çok namlulu roket sistemleri bağışlanacağını söyledi.

Danimarka Savunma Bakanı Morten Bodskov yaptığı açıklamada, 26 Batılı ülkenin Ukrayna'nın Rusya'ya karşı askeri yeteneklerini artırmak için 1,55 milyar dolarlık askeri yardım sözü verdiğini belirterek, Danimarka'nın Ukrayna'ya mali yardımını 113 milyon dolar daha artıracağını belirtti. Bodskov, "Bu, Avrupa ve özgür dünyanın üzerine inşa edildiği değerlere karşı bir savaştır. Bugün Ukrayna'yı destekleme taahhüdümüzü yeniden teyit ediyoruz" ifadelerini kullanarak, Ukrayna halkına seslenerek, “Sizi hayal kırıklığına uğratmayacağız” dedi. Bodskov, Polonya, Slovakya ve Çekya savunma bakanlarının topçu sistemleri, mühimmat ve diğer askeri teçhizat üretimini Ukrayna'ya genişletmeye istekli olduklarının sinyallerini verdiğini söyledi.

"Ortaklarımız finansmana ihtiyacımız olduğunu biliyorlar”
Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ise, "Ortaklarımız finansmana ihtiyacımız olduğunu biliyorlar ve bizi finansal olarak desteklemeye hazır olduklarını dile getirdiler" ifadelerini kullandı.

"Ukrayna'ya yardım etme konusundaki isteğimiz artıyor"
İngiltere Savunma Bakanı Wallace yaptığı konuşmada, "Ukrayna'ya yardım etme konusundaki isteğimiz daha da artıyor. Bu toplantıdan daha fazla taahhüt, daha fazla finansman, daha fazla eğitim sözü ve askeri yardım sözüyle çıktık. Hepsinin amacı Ukrayna'nın kazanmasına, egemenliğini savunmasına yardımcı olmak ve Putin'in emellerinin başarısız olmasını sağlamak için tasarlandı. Bu son askeri destek dilimi, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Rus saldırganlığına ve ayrım gözetmeden kullandığı silahlara karşı savunmasına devam etmesini sağlayacaktır. Devam eden desteğimiz çok açık bir mesaj gönderiyor, İngiltere ve uluslararası toplum bu yasadışı savaşa karşı olmaya devam ediyor. Omuz omuza duracak ve Putin'in işgaline karşı savunmalarına yardımcı olmak için Ukrayna'ya askeri yardım sağlayacağız" dedi.

"Rusya birçok konuda başarısız oldu"
Rusya'nın birçok alanda kayıplara uğradığını söyleyen Wallace, "Rusya birçok konuda şimdiye kadar başarısız oldu ve Ukrayna'yı işgal etmeyi asla başaramayacaklar. İstilaları bocaladı ve sürekli olarak değiştirildi. Yaklaşık 6 ay içinde büyük ve önemli kayıplar verdiler. Başkan Putin, bu akıl almaz saldırıyı yapmamaları konusunda uyarıldı ancak o bunu görmezden geldi. Bugün, 6 ay sonra, ona ve tehdide karşı durmaya, Ukrayna'ya yardım etmeye uluslararası bir topluluk olarak hala kararlı olduğumuzu göstermek için buradayız" dedi.

Taahhüt edilen yardımın yarısından fazlası silah üretimi ve tedarikine harcanacak
Batılı ülkeler tarafından taahhüt edilen mali yardımın, yarısından daha fazlasının silah tedariki ve silah üretiminin desteklenmesi için harcanacağı geri kalanının ise silah ve askeri teçhizatın yanı sıra askeri eğitime harcanacağı belirtildi. Ukrayna’ya ayrıca 80 kilometre menzile sahip "önemli sayıda" hassas güdümlü M31A1 füzesi de bağışlanacağı aktarıldı.
Ukrayna hükümeti, Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı işgalinin gidişatını değiştirme amacıyla uzun menzilli topçu silahlar da dahil olmak üzere daha fazla silah göndermesi için Batılı ülkelerden talepte bulunmuştu. Rus hükümeti ise, Batı'yı Ukrayna'ya daha fazla silah vererek çatışmayı uzatmakla suçluyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Almanya'da facia! İki hız treni çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Almanya'da facia! İki hız treni çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı sonrası Fahrettin Altun'dan kritik açıklama
Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı sonrası Fahrettin Altun'dan kritik açıklama
Örgüt adına bombalı eylem yapacaktı! İstanbul’da yakalanan PKK’lı Mehdi Mıhçı tutuklandı
Örgüt adına bombalı eylem yapacaktı! İstanbul’da yakalanan PKK’lı Mehdi Mıhçı tutuklandı
Gökçe Güneş Doğrusöz kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı? Gökçe Güneş Doğrusöz boyu kilosu
Gökçe Güneş Doğrusöz kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı? Gökçe Güneş Doğrusöz boyu kilosu
Bakan Yanık’tan 4 milyon haneye doğal gaz yardımı müjdesi
Bakan Yanık’tan 4 milyon haneye doğal gaz yardımı müjdesi
Kuşadası Körfezi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem
Kuşadası Körfezi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem
Bakan Çavuşoğlu'ndan 'İsveç ve Finlandiya' açıklaması: Kritik toplantı için tarih verdi
Bakan Çavuşoğlu'ndan 'İsveç ve Finlandiya' açıklaması: Kritik toplantı için tarih verdi
Duy Beni dizisi uyarlama mı Kore dizisi mi? Duy Beni orjinali nasıl?
Duy Beni dizisi uyarlama mı Kore dizisi mi? Duy Beni orjinali nasıl?
Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna flaş cevap!
Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna flaş cevap!
Covid-19 mu, klima çarpması mı? Uzman isim uyardı: Bu belirtiler karıştırılabiliyor
Covid-19 mu, klima çarpması mı? Uzman isim uyardı: Bu belirtiler karıştırılabiliyor