Fenerbahçe'ye beraberlik yetti! Kanarya Çekya'da rahat turladı

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında temsilcimiz Fenerbahçe, Çekya ekibi Slovacko ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Kadıköy'de rakibini 3-0 gibi net skorla geçen Sarı-Lacivertliler deplasmanda 1-1 berabere kalarak turu geçen taraf oldu. Fenerbahçe, play-off turunda Avusturya ekibi Austria Wien karşılaşacak.

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UEFA Avrupa Ligi 3. Tur rövanş mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Çekya ekibi Slovacko'yla karşılaştı. Miroslava Valenty Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Fenerbahçe karşılaşmanın 56. dakikasında Serdar Dursun'un golüyle 1-0 öne geçti. Temsilcimizin golünden 2 dakika sonra Slovacko, Sasinka'nın golüyle beraberliği yakaladı. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca maç bu skorla sona erdi.

Bu sonucun ardında ilk maçı 3-0 kazanan Fenerbahçe toplamda 4-1'lik skorla UEFA Avrupa Ligi'nde adını play-off turuna yazdırdı.

Sarı-lacivertliler, play-off turunun ilk maçında 18 Ağustos tarihinde Avusturya ekibi Austria Wien ile deplasmanda karşılaşacak.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Bruma’nın şutu dışarı çıktı.

30. dakikada ceza sahası dışında rakiplerinden sıyrılarak önünü açan Serdar Dursun’un sol çaprazdan şutunda kaleci topu güçlükle çeldi.

Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada iki rakibinden şık bir hareketle sıyrılan Serdar Dursun, ceza sahası dışından topu ağlara gönderdi. 0-1

58. dakikada ceza sahası içinde Travnik’in şutunu kaleci Altey çeldi. Dönen topu Sasinka filelere gönderdi. 1-1

69. dakikada sol kanattan yapılan ortada Lemos'un uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Kadlec'in vuruşunda, kaleci Altay gole izin vermedi.

Slovacko - Fenerbahçe ilk 11'ler...

SLOVACKO: Nguyen, Tomic, Simko, Kadlec, Doski, Danicek, Travnik, Levin, Petrzela, Sasinka, Holzer

FENERBAHÇE: Altay, Osayi, Lemos, Luan Peres, Szalai, İsmail Yüksek, Crespo, Arda Güler, Rossi, Bruma, Serdar Dursun

Jorge Jesus'tan ilk 11'de 7 değişiklik

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü, Süper Lig'in ilk haftasında 3-3 berabere kaldıkları Ümraniyespor müsabakasının ilk 11'ine göre Slovacko maçına 7 değişiklikle takımı çıkardı.

Jesus, Ümraniyespor müsabakasında ilk 11'de görev alan Ferdi Kadıoğlu, Gustavo Henrique, Willian Arao, Enner Valencia, Joshua King, Lincoln Henrique, Emre Mor'u yedeğe çekti.

Portekizli teknik adam, bu oyuncuların yerine Osayi-Samuel, Lemos, İsmail Yüksek, Crespo, Arda Güler, Bruma ve Serdar Dursun'a görev verdi.

Fenerbahçe, 3-0'lık avantajla çıktığı Slovacko rövanş maçında Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Mauricio Lemos, Luan Peres, Attila Szalai, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Diego Rossi, Arda Güler, Bruma ve Serdar Dursun 11'i ile mücadele etti.

Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Filip Novak, Burak Kapacak, Gustavo Henrique, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Emre Mor, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Enner Valencia ve Joshua King yedek bekledi.

Arda 10 numaralı formasıyla ilk kez 11'de

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler, 10 numaralı formanın verilmesinden sonra ilk kez 11'de maça başladı.

Daha önce yıldız oyuncuların giydiği 10 numaralı formayı Arda Güler terletecek. Ligin ilk haftasındaki Ümraniyespor müsabakası öncesinde forma numarası açıklanan Arda, söz konusu karşılaşmada süre almamıştı.

Stat 8 bin kişilik

Fenerbahçe ile yapılan karşılaşmaya, Slovackolu taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Maçın yapıldığı Mestsky Fotbalovy Stadion Miroslava Valenty, Çekya'nın Uherske Hradiste şehrinde bulunuyor. Futbol maçları başta olmak üzere çok amaçlı kullanılan stadyum, 8 bin 121 kişilik kapasitesiye sahip.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Çekya'da Fenerbahçe'yi yalnız bırakmadı. Stat çevresinde toplanan Fenerbahçeliler, takımlarına şarkı ve marşlarla destek verdi. Statta ise Fenerbahçe formalı taraftarların fazlalığı dikkati çekti.