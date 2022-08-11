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Bitcoin, 2 ayın en yüksek seviyesine çıktı

Bitcoin, 2 ayın en yüksek seviyesine çıktı

Dünyanın en büyük kripto para birimi bitcoin, son 24 saatte yüzde 2'nin üzerinde değer kazanarak 24 bin 873 dolar seviyesine kadar yükseldi.

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Dünyada enflasyon endişesi devam ediyor. Ülkelerin merkez bankaları, enflasyona karşı faiz politikaları ile karşılık vermeye çalışıyor.

Yatırımcıların, yüksek enflasyon konusundaki endişeleri devam ederken, en büyük kripto para birimi olan Bitcoin'den sürpriz bir atak geldi.

Son 2 ayın en yüksek seviyesinde
Kripto para birimi Bitcoin, ABD'de beklentilerin altında gelen enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası sıkılaşmasını yavaşlatacağına dair beklentilerle son 2 ayın en yüksek seviyesini gördü.

24 bin 873 dolara yükseldi
Dünyanın en büyük kripto para birimi, son 24 saatte yüzde 2'nin üzerinde değer kazanarak 24 bin 873 dolar seviyesine kadar yükseldi.

Bitcoin'in fiyatı, 13 Haziran'da kaydettiği 26 bin 857 dolardan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Kripto para piyasalarında yükseliş görüldü
AA'nın haberine göre, öne çıkan diğer kripto para birimlerinden Ethereum da 2 ayın zirvesine ulaştı.

Ethereum'un fiyatı son 24 saatte yüzde 3'ün üzerinde yükselerek 1.931 dolara tırmandı.

Küresel hisse senedi piyasalarındaki pozitif seyre paralel olarak kripto para piyasalarında da yükseliş kaydedildi.

ABD'de beklentilerin altında gelen enflasyon verilerinin ardından artan küresel risk iştahı, kripto para piyasalarını da destekledi.

Ülkede dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 8,5 artmıştı.

Bugün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) de temmuzda beklentilerin aksine aylık yüzde 0,5 azalırken, yıllık yüzde 9,8 ile beklenenden az artış kaydetti.

Analistler, beklentilerin altında gelen enflasyon verileri sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ultra şahin para politikalarında gevşemeye gideceği beklentisinin arttığını belirtti.

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