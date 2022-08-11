Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad'la görüşecek mi? Bakan Mevlüt Çavuşoğlu cevapladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruyu cevaplayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ''Putin ve Rus yetkililer, Cumhurbaşkanımızı görüştürmek istediler. Cumhurbaşkanımız da istihbaratların görüşmesinin faydalı olacağını söylemişlerdi" ifadelerini kullandı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da düzenlenen 13. Büyükelçiler Konferansı'nın kapanışı dolayısıyla bugün bir basın düzenledi. Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında bir görüşmenin planlanıp planlanmadığına ilişkin soruya da yanıt verdi.

"Esad'la temas şu anda söz konusu değil"

Şu anda böyle bir temasın söz konusu olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımız zaten o soruya cevap verdiler. Uzun zamandır Putin ve Rus yetkililer, 'Sizi rejimle görüştürelim' dediler. Esad ile Cumhurbaşkanımızı görüştürmek istediler. Cumhurbaşkanımız da istihbaratların görüşmesinin faydalı olacağını söylemişlerdi. Bir ara istihbaratlar arasında görüşmeler olmuştu. Daha sonra kesinti oldu. Şimdi tekrar başladı. İstihbaratlar arasındaki görüşmelerde birçok konu gündeme geliyor." dedi.

"Teröristlerin temizlenmesi lazım"

Belgrad'da Suriyeli mevkidaşıyla ayaküstü sohbet ettiğini belirten Çavuşoğlu, "Bağlantısızlar Toplantısı'nda, Belgrad'da ayaküstü Suriye Dışişleri Bakanı ile da kısa bir sohbetim oldu, o toplantı marjında. Orada da bu ülkenin tek çıkar yolunun siyasi uzlaşı olduğunu söyledim. Teröristlerin temizlenmesi lazım, kim olursa olsun. Ama diğer taraftan muhalif olan Suriyelilerle rejim arasında barışın olması gerektiğini, Türkiye olarak da böyle bir durumda destek olabileceğimizi söyledik. Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz" dedi.