Jorge Jesus maç sonu Arda Güler'i hem eleştirdi hem de övdü!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Arda Güler'i hakemle fazla konuştuğu için eleştirerek, "Ona bu tarz şeyleri yapmaması gerektiğini öğretmeliyiz" dedi.

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Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Çekya ekibi Slovacko'yla 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertliler toplamda 4-1'lik skorla play-off turuna yükseldi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Jorge Jesus'un açıklamaları şu şekilde:

"Farklı olarak 7 oyuncu oynattık"

"Farklı olarak 7 oyuncu oynattık. Onlara maç ritmi kazandırmak ve oyuncular arasında forma rekabeti bizim için önemli. Bu anlamda bu akşam istediğimiz aldık."

"Bu takımda herkese güvenebileceğimizi gösterdiler"

"7 farklı oyuncu sahaya sürdük ve hepsi de istediğimizi karşıladı. Bu takımda herkese güvenebileceğimizi gösterdiler. Benim hedefim de bu. Önemli olan bu iki faktördü. Birincisi tur avantajını kaybetmemek, ikincisi de oynamayan oyunculara maç ritmi kazandırmak."

Teknik direktörün işi sahadaki oyuncularına yardım etmek"

"Teknik direktörün işi sahadaki oyuncularına yardım etmek. Gerek pozisyon anlamında, gerek disiplin anlamında. Her zaman oyuncularını uyarmalı. Tabii ki bu her zaman mümkün olmuyor. Ben maçı yaşayan bir antrenörüm, oyuncularımı sürekli uyarmaya çalışıyorum."

"Arda Güler, hakemle fazla konuşuyordu"

"Arda Güler, hakemle fazla konuşuyordu. O zaten genç bir oyuncu olduğu için ona bu tarz şeyleri öğretmeliyiz ama bugün sahadaki performansı ve fiziksel kondisyonu çok iyiydi."

"Öncelikli hedefimiz gruplara kalmak"

"Öncelikli hedefimiz gruplara kalmak, ondan sonra da bu turnuvada gidebildiğimiz yere kadar gitmek. Fenerbahçe, kulüpler sıralamasında hak etmediği şekilde çok aşağılarda. Fenerbahçe'nin her zaman daha yukarıda olması lazım."

"Fenerbahçe'nin yarışmacı bir takım olduğunu göstermesi gerekiyor"

"Fenerbahçe'nin bu turnuvalarda tekrar yarışmacı bir takım olduğunu göstermesi gerekiyor. Yavaş yavaş olacak bir şey. Bu sene amacımız gidebildiğimiz yere kadar gitmek. Fenerbahçe'nin hedefi benim Benfica'da onlarla yarı final oynadığım gibi en üst sıralara oynamak olmalı"