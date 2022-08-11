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Konyaspor'dan Avrupa kupalarına erken veda!

Konyaspor'dan Avrupa kupalarına erken veda!

UEFA Konferans Ligi 3. Tur rövanş mücadelesinde temsilcimiz Konyaspor, sahasında İsviçre 2. Lig ekibi Vaduz'a 4-2 mağlup oldu.

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UEFA Konferans Ligi 3. Tur rövanş mücadelesinde temsilcimiz Konyaspor, sahasında Lihtenştayn ekibi Vaduz'u ağırladı. Kendi ülke ligi olmadığı için İsviçre 2. Ligi'nde mücadele Vaduz, 1-1'in rövanşında Konyaspor'u 4-2 mağlup ederek play-off turuna adını yazdıran taraf oldu.

Konyaspor penaltıyla öne geçti
Karşılaşmaya baskılı başlayan Konyaspor, Guilherme'nin penaltı vuruşundan kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Daha sonra oyunda dengeyi kuran Vaduz, Gasser'in 28. dakikada attığı golle skora eşitlik getirdi. Bu golden iki dakika sonra Sutter, Vaduz'u 2-1 öne geçiren golü kaydetti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Konyaspor bastırdı Vaduz attı
İkinci yarıda Konyaspor pozisyon üstünlüğünü yakalasa da golleri bulan taraf yine konuk ekip Vaduz oldu. Lihtenştayn ekibi Tunahan Çiçek'in 67. dakikada kontra atak sonucu attığı golle 3-1 öne geçti. Daha sonra Graser 89. dakikada kendisinin 2. takımının 4. golünü kaydetti. Konyaspor'da Hadziahmetovic 90+5. dakikada frikikten attığı golle skoru tayin etti: 4-2

Toplam skor 5-3
1-1 biten ilk maçın ardından toplamda 5-3'lük sonuçla Vaduz, UEFA Konferans Ligi play-off turuna yükseldi, Konyaspor ise Avrupa'ya henüz ön eleme maçları aşamasında veda etti.

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