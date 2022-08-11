Başakşehir rahat turladı! Play-off turundaki rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Medipol Başakşehir sahasında karşılaştığı İzlanda ekibi Breidablik’i 3-0 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Turuncu-lacivertliler bu turda Belçika temsilcisi Antwerp eşleşti.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Başakşehir sahasında İzlanda ekibi Breidablik'le karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Okaka, 74. dakikada Touba ve 84. dakikada Aleksic kaydetti.

Bu sonucun ardından ilk maçı deplasmanda 3-1 kazanan Başakşehir, toplamda 6-1'lik skorla adını play-off turuna yazdıran taraf oldu.

Başakşehir’de 3 değişiklik

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında sahasında İzlanda ekibi Breidablik ile karşılaşan Medipol Başakşehir’de ilk maça göre 3 farklı isim 11’de yer aldı.

Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında sahasında İzlanda ekibi Breidablik ile karşı karşıya geliyor. Turuncu-lacivertliler, İzlanda deplasmanındaki kadroda 3 değişikliğe gitti. Teknik Direktör Emre Belözoğlu, ilk maçta görev verdiği Leo Duarte, Daniel Aleksic ve Mounir’i yedek oturturken, bu oyuncuların yerine ise Ahmed Touba, Berkay Özcan, Serdar Gürler’e forma verdi.

Emre Belözoğlu’nun Breidablik karşısındaki ilk 11’i şu şekilde:

"Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Youssouf, Touba, Hasan Ali Kaldırım, Biglia, Berkay Özcan, Ömer Ali Şahiner, Deniz Türüç, Serdar Gürler ve Okaka."

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada Deniz Türüç’ün sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda altı pasta bulunan Youssouf Ndayishimiye’nin diziyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

37. dakikada Şener Özbayraklı’nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Stefano Okaka’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

44. dakikada Şener Özbayraklı’nın ara pasında sağ taraftan ceza sahası içine giren Ömer Ali Şahirer bekletmeden pasını içeriye aktardı. Ön direkte topla buluşan Stefano Okaka’nın vuruşunda da meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Deniz Türüç’ün sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içi sol tarafına gönderdiği Hasan Ali Kaldırım’ın gelişine vuruşunda kaleci Anton Einarsson meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

64. dakikada sol kanattan ilerleyen Mounir Chouiar pasını Hasan Ali Kaldırım’a aktardı. Onun topuk pasında ceza yayı solunda topu alan Stefano Okaka’nın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.

74. dakikada Mounir Chouiar sol kanattan ceza sahası içine girdi ve pasını penaltı bölgesi yakındaki Mahmut Tekdemir’e aktardı. Mahmut’un vuruşunda defanstan seken topu kale önünde bulan Ahmed Touba’nın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

84. dakikada Patryk Szysz’in sağ kanattan ceza sahası içine girdi ve pasını Mounir Chouiar’a aktardı. Mounir Chouiar’ın pasında ceza sahası içi sağ topu alan Danijel Aleksic düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0