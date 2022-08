Manisa’da kedi ve köpek katliamı: 15’e yakını öldürüldü

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir sitesinin bahçesinde 1’i sahipli köpek, 15 kedi zehirlenerek öldürüldü.

Salihli’nin Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir sitede gece saatlerinde zehirlenerek öldürülmüş halde 4 kedi bulan site sakinleri, sabah site içerisinde yaptığı araştırmada 1’i sahipli köpek, 11 kediyi daha zehirlenerek öldürülmüş halde buldu. Site sakinleri durumu Salihli Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi yetkilileri ve zabıta ile polis ekiplerine bildirdi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, ekipler zehirlenmeyle ilgili olarak bölgeden numune aldı.

Sitede yaşayan Kader Akbulut, yeni doğan bir çok kedi yavrusunun annesi öldüğü için aç kaldığını söyledi. Akbulut, “Gece saatlerinde site bahçesinde 4 kedinin öldüğünü fark ettik. Sabah olunca yaptığımız araştırma da ise başta sitemizde sahipli olan bir köpek ile 11 kedinin daha öldüğü fark ettik. Bu canlıların hiçbir kimseye zararı yoktu. Bu çok büyük bir vicdansızlık. Bir çok kedi yavrusu annesi öldüğü için aç kaldı. Kendi imkanlarımız ile beslemeye çalışıyoruz. İnşallah olayı failleri en kısa sürede bulunur ve adalet önüne hesap verir” dedi.

HAYKODER’den katliama sert tepki

Salihli Hayvanları Koruma Derneği (HAYKODER) Başkanı Avukat Funda Canseven, çok sayıda kedi ve köpeğin zehirlenerek katledilmesine çok sert tepki gösterdi. Canseven “Bu zihniyetteki kişiler sadece hayvanlar için değil bütün toplum için tehlikelidir” dedi. Salihli’nin Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir sitedeki kedi ve köpek katliamı ile ilgili süreci yakından takip ettiklerini kaydeden Canseven “Salihli’de Piri Reis Parkı civarında besleme bölgesinde yasayan kediler ve bir köpeğimiz dün gece saatlerinde insanlığını kaybetmiş vicdansız birinin verdiği yiyecekle zehirlenerek öldürülmüştür. Salihli’de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve polis ekipleri gelerek gerekli soruşturmayı başlatmıştır. Ölen kedilerimiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından otopsi yapılmak ve kullanılan öldürücü maddenin ne olduğunu saptamak için alınmıştır. Otopsi sonucunu ve buna bağlı olarak ceza soruşturması sonucunu takip ediyoruz çok üzgün ve çok öfkeliyiz. Bunu yapan kişilerle birlikte yaşıyoruz. Belki yakın komşumuz belki görüştüğümüz biri bunu bilmiyoruz. Bu zihniyetteki kişiler sadece hayvanlar için değil bütün toplum için tehlikelidir. Çünkü çözemediği her sorununda öldürmeyi yok etmeyi düşünen ve uygulayan kişi ileride eşi ile çocuğu ile veya sosyal hayatta başına gelecek her olayda suçladığı kişileri de kolayca öldürebilecek kadar tehlikelidir. Ayrıca etrafa bıraktığı zehirli yiyecek artıkları insanlar için de tehlikelidir. İnsanı insan yapan vicdanıdır, bunu yapan insanlık niteliğini kaybetmiştir. Kanımızca tedavi gerektirecek kadar da hasta ruhludur. Bu insanlar tekrar belirtmek isterim ki toplum için de tehlikedir. Çünkü hayvan öldürmekle insan öldürmenin arası sadece bir adımdır. Şahsım ve başkanı olduğum Salihli Haykoder adına çok üzgünüm. Olayı takip ediyoruz. 15 civarı kedimiz katledildi, kimisinin emzikli yavruları annesiz kaldı ve biberonla büyütmeye çalışacağız. İnsanlar şunu bilmeli ki her zaman sevgi ve iyilik kazanır biz bu sevgiden asla vazgeçmeyeceğiz”